ALTE SPORTURI Sâmbătă, 08 Aprilie 2023, 11:59

Red. Sport • HotNews.ro

Magnus Carlsen a fost învins de americanul Hikaru Nakamura în semifinala online de la Champions Chess Tour Chessable Masters 2023, după ce norvegianului (aflat la ultimul turneu în calitate de campion mondial) i-a alunecat mouse-ul, relatează CNN.

Magnus Carlsen Foto: Foto Olimpik/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lui Magnus Carlsen i-a alunecat mouse-ul

După ce au remizat în primele două jocuri, cei doi s-au confruntat într-o ciocnire de tip Armageddon - care presupune un singur meci, în care un jucător (tras la sorti) joacă cu piesele albe, şi are 5 minute la dispoziţie. Adversarul său, cu piesele negre, are doar 4 minute la dispoziţie. Deoarece are mai puţin timp la dispoziţie, jucătorul cu piesele negre câştigă şi în caz de remiză.

După o întâlnire strânsă, meciul se îndrepta spre ultimele secunde cu foarte puţine şanse pentru a separa cei doi titani ai şahului şi pentru a decide cine îl va înfrunta pe Fabiano Caruana în marea finală.

Un moment de ghinion pentru Carlsen i-a departajat pe cei doi, după ce mouse-ul norvegianului a alunecat, iar el a pus regina pe F6, ceea ce a permis să fie luată de Nakamura şi să câştige.

Nakamura – purtând un tricou pe care scria „Pur şi simplu nu-mi pasă”- a ridicat pumnul de bucurie, în timp ce cvintuplul campion mondial Carlsen a putut fi văzut strâmbându-se de frustrare, scrie News.ro.

Nakamura a echivalat rivalitatea perechii cu doi dintre giganţii Major League Baseball.

„Încerci să te aperi şi să te aperi, iar el nu poate câştiga fiecare meci. Ştiu că este cel mai mare jucător al tuturor timpurilor, dar nu poate câştiga fiecare meci! Cineva nu poate avea noroc de fiecare dată. A fost pur şi simplu frumos ca o schimbare să să meargă în felul meu.

Este ca şi cum ai compara New York Yankees şi Boston Red Sox. Adică, Red Sox a câştigat o Serie Mondială în 1918; nu au câştigat din nou până, cred că a fost, 2004. În ultimii câţiva ani, am găsit o modalitate de a juca bine... Cred că principalul lucru este că nu mă pierd împotriva lui Magnus. În trecut, m-aş fi pierdut foarte repede” - Hikaru Nakamura pentru chess.com..

Magnus Carlsen a ales să renunţe la a-şi apăra titlul de campion mondial în acest an, după ce s-a retras de la Campionatul Mondial de şah din această lună, unde şi-ar fi apărat titlul împotriva nr. 2 mondial, Ian Nepomniachtchi.

El a spus în trecut că ar renunţa la titlu, dacă adersarul său nu va reprezenta „generaţia următoare” şi l-a menţionat în acest sens pe Alireza Firouzja.

Dar victoria lui Nepomniachtchi la Turneul Candidaţilor din 2022 l-a determinat pe Carlsen să anunţe că va exista un nou campion mondial după o lungă domnie la vârf.

