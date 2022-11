CE Handbal Feminin Duminică, 06 Noiembrie 2022, 10:39

Naționala României a debutat cu o înfrângere la Campionatul European de handbal feminin, dar prestația tricolorelor în meciul cu Țările de Jos (28-29) a fost una curajoasă. Cristina Neagu și Crina Printea au oferit primele reacții după duelul de la Skopje.

Cristina Neagu Foto: Petr Stojanovski / Panoramic / Panoramic / Profimedia

Cristina Neagu consideră că România poate ajunge în faza eliminatorie

Neagu a fost blocată de adversare pe toată durata partidei și a înscris doar trei goluri, dar s-a declarat mulțumită de jocul echipei și a afirmat că România poate obține rezultate bune la acest turneu final.

„Cred că am fost foarte aproape şi vreau să-mi felicit colegele, pentru că noi avem o echipă foarte tânără, cu puţină experienţă. Astăzi însă, noi am luptat nebuneşte şi cred că, pe final, puteam lua puncte. Să fiu sinceră, cred că a fost vorba şi de puţin noroc, pentru că noi am ratat, ele au marcat şi asta a fost povestea. A fost avantaj de un gol pentru ele, dar putea cu uşurinţă să fie un gol avantaj pentru noi sau să fie remiză.

Pentru mine, a fost puţin ciudat şi modul de arbitraj, n-am înţeles mare lucru, aşa că am încercat să ne adaptăm. Dar cred că, la final, am făcut o treabă bună. Sincer, sunt mândră de ceea ce am făcut, n-am luat puncte, dar e primul meci şi, dacă jucăm la fel, avem şanse să avansăm în faza eliminatorie şi să facem lucruri bune şi acolo. Sunt foarte mândră să avem atâţia fani în sală, ne-am simţit ca acasă” - Cristina Neagu, citată de News.ro.

Crina Pintea, nemulțumită de arbitraj: „Nu știu cum să mai stau pe semicerc”

Crina Pintea consideră că România merita să obțină mai mult din meciul cu Țările de Jos. Pivotul a explicat și de ce consideră că este „vânată” de arbitrii și a vorbit despre ghinionul care urmărește naționala în ultimii ani.

„România merita un rezultat de egalitate pentru felul cum a jucat! Tot ce a ținut de noi am făcut, sunt mândră de echipă, de felul cum am luptat. Am foarte mare încredere în fete, mai ales că au fost foarte multe debutante la acest Campionat European. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea lor și faptul că am revenit de la minus 5. Asta spune foarte mult despre noi, în condițiile în care mai erau mai puțin de 15 minute. Simt o mare frustrare și mi se pare nedrept ce se întâmplă. Degeaba acum, am pierdut!

Nu știu ce să mai fac, nu știu cum să mai stau pe semicerc. De ce se întâmplă astfel de situații? Stau cu mâinile sus, am încercat să-mi schimb jocul numai ca să nu mai fiu taxată. Cu Olanda, mi-au scos trei mingi din poartă, mi-au dat trei faulturi în atac doar pentru poziția picioarelor. E foarte frustrant să spun lucrurile astea. Mă uit la restul pivoților, la toate echipele, pivoții lor țin, dar tot eu primesc două minute eliminare pentru că pur și simplu adversara s-a aruncat pe jos. Eu nu pot să fac lucrurile astea, nu pot să mă prefac și uite că tot eu am de suferit.

Eu vin din 2012 la echipa națională și am văzut de foarte multe ori echipa României. Îmi doresc să avem parte și noi de un rezultat mare. În fiecare an jucăm bine, creștem, creștem, creștem, dar nu ajungem acolo unde ne dorim. Cred că e vorba de șansă, de noroc. Anul trecut am pierdut cu Olanda, tot cu un gol. Acum la fel. Ține și de noroc și, să fim sinceri, norocul nu e de partea noastră” - Crina Pintea, potrivit Eurosport.

CE de handbal feminin, programul Grupei C

Franța vs Macedonia de Nord 24-14

Țările de jos vs România 29-28

Luni, 7 noiembrie

19:00: Macedonia de Nord vs Țările de Jos

21:30: România vs Franța

Miercuri, 9 noiembrie

19:00: Macedonia de Nord vs România

21:30: Franța vs Țările de Jos.

De știut:

Primele trei clasate din fiecare grupă vor obține calificarea în Grupele Principale (10-16 noiembrie), fază a competiției în care merg doar cu punctele câștigate împotriva celorlalte echipe calificate.

Naționalele clasate pe primele două locuri din Grupele Principale se vor întâlni în semifinale, încrucișat (locul 1 din GP1 vs locul 2 din GP2 / locul 2 din GP1 vs locul 1 din GP2).

Finalele pentru medalii se vor juca pe 20 noiembrie 2022.

Selecționerul Florentin Pera a precizat că obiectivul tricolorelor este calificarea în Grupele Principale.

Cristina Neagu, căpitanul tricolorelor, a început competiţia europeană din postura de golgeter absolut, cu 264 de goluri de-a lungul ediţiilor la care a participat.

La ediţia CE din 2020, România s-a clasat pe locul 12.

Lotul României este format din 18 jucătoare: Iulia Dumanska, Daciana Hosu, Diana Ciucă – portari; Alexandra Badea, Bianca Bazaliu, Eliza Buceschi, Nicoleta Dincă, Sorina Grozav, Alexandra Dindiligan, Crina Pintea, Lorena Ostase, Laura Pristăviţa, Sonia Seraficeanu, Andreea Ţîrle, Cristina Neagu (cpt.), Diana Lixandroiu, Corina Lupei şi Mihaela Mihai.