Primoz Roglic, ciclistul sloven al echipei Jumbo-Visma, a hotărât să abandoneze Turul Franţei 2022 înainte de începerea etapei a 15-a, duminică, între Rodez şi Carcassonne.

Câștigător al ultimelor două ediții ale Turului Spaniei, Roglic a căzut şi s-a accidentat în etapa din 6 iulie.

„Pentru a-mi permite să-mi tratez corect accidentările, am decis că nu voi începe astăzi. Sunt mândru de contribuția mea la clasamentul actual și am încredere că echipa își va îndeplini obiectivele privind tricoul galben (n.r. clasamentul general) și cel verde (sprinteri). Mulțumesc tuturor pentru sprijinul deosebit”, a spus Roglic, accidentat la un umăr şi la spate.

În 2020, Primoz Roglic a terminat pe locul 2 în clasamentul general al Turului Franței, după compatriotul său Tadej Pogacar.

“I’m proud of my contribution to the current standings and I trust that the team will realise our yellow and green ambitions. Thanks to everybody for your great support.” pic.twitter.com/aw0juGFWwO