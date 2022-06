CM Natație Sâmbătă, 25 Iunie 2022, 23:27

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Robert Glinţă a terminat pe locul 5 în finala probei de 50 m spate din cadrul Campionatului Mondial de Natație de la Budapesta, iar sâmbătă seară a avut un mesaj pentru fanii din România.

David Popovici si Robert Glinta, cei mai buni inotatori ai anului 2021 Foto: Facebook - FRNPM

Robert Glință, mesaj pentru români după participarea la CM Natație

Glință a spus despre Popovici (care a obţinut două medalii de aur) că „a făcut valuri de aproape şi-a înecat concurenţa”. David s-a impus în probele de 100 și 200 m liber.

„Profitând de experienţe mai bogate pe cea mai importantă scenă, cu încă două finale de CM, la Budapesta.

Mergem mai departe cu ochii încă pe premiul cel mare, cu mai multă energie şi cu motivaţie pentru a ne îndeplini ambiţiile”, a scris Glinţă în engleză, după care a continuat în română:

„Ireală susţinerea din partea tuturor românilor de acasă faţă de mine şi regele David Popovici la acest campionat!

Vă mulţumim tuturor celor care ne-aţi urmărit, celor care aţi venit să ne priviţi si celor care v-aţi gândit la noi în aceste zile, voi sunteţi adevăraţii eroi care aţi făcut valuri (desigur împreună cu David care a făcut la valuri de aproape si-a înecat concurenţa. Way to go giant!

Mult succes în continuare săritorilor nostri români care urmează să intre în competiţie, Constantin Popovici şi Angelica Muscalu” - Robert Glință.

România, reprezentată de patru sportivi la CM Natație

Reamintim că România a cucerit două medalii la competiția din țara vecină: David Popovici a devenit campion mondial în probele de 100 și 200 m liber.

Robert Glință a ajuns în două finale: locul 5 la 50 m spate și locul 8 la 100 m spate.

La CM de Natație, România mai este reprezentată de Constantin Popovici (sărituri) și Angelica Muscalu (sărituri).

Disciplinele de concurs de la Campionatul Mondial de natație sunt următoarele: înot, polo, sărituri, înot artistic, înot în ape deschise şi high diving.