Care sunt trendurile pentru 2022 în fitness. 6 antrenori personali explică cum s-a schimbat comportamentul românilor în sălile de sport

Andreea Pavel: „Studiourile de fitness au devenit centrul nevoii de socializare”

Eliza Luca: „Mulți oameni au depășit bariera rușinii de a-i vedea cineva antrenându-se în parc sau pe plajă”

Cornel Moca: „Un trend care va lua avânt este cel al antrenamentelor online”

Iuliana Didan: „În prima fază contează să te mobilizezi, să te ridici din pat, să îți iei geanta și să pleci de acasă”

Marian Țîgănescu: „Interacțiunea antrenor-client se duce tot mai mult pe online”

Tony Saik: „Calisthenics se diferențiază de sală prin faptul că dobândești control absolut asupra corpului tău”

Includerea sportului în stilul nostru de viață nu e deloc un moft sau o „fiță motivațională” pentru a arăta mai bine pe Instagram. Toți doctorii spun că sportul este o necesitate pentru a evita sedentarismul și obezitatea, ce duc la tot felul de boli, de la diabet, la afecțiuni cardiovasculare.Mișcarea și activitatea fizică ne ajută nu doar pe plan fizic, dar și pe plan psihic, în lupta cu anxietatea, depresia și alte tulburări.„Sănătatea mentală este unul dintre capitolele la care oamenii au avut cel mai mult de suferit în ultimii doi ani. Cei mai mulți simt nevoia să prevină prin efort fizic susținut, iar alții vor veni pe parcurs în căutarea echilibrului emoțional și a unei metode care să le asigure puterea interioară de a face față frecventelor provocări.Antrenamentul și exercițiile fizice devin mai degrabă o forma de menținere sau obținere a sănătății mentale, iar indirect se vor obține sănătatea fizică și partea estetică”, ne spune Andreea Pavel, unul dintre cei mai experimentați antrenori personali din București.Pentru că luna ianuarie este tradițional una foarte aglomerată în sălile de sport din România, am vrut să văd și care sunt trendurile în materie de fitness pentru 2022 și ce sfaturi au pentru începători mai mulți instructori experimentați.Andreea Pavel. FOTO: Arhiva personalăAndreea Pavel îmi spune că în 2021 a văzut o creștere remarcabilă pentru live streaming, clase online, aplicații fitness și branding.„Ne așteptăm ca în 2022 trendurile să fie în directă legătură cu principalele nevoi actuale ale oamenilor. Pornim de la importanța sănătății mentale, exercițiul fizic ca forma de socializare și, desigur, creșterea imunității.Consumatorii de mișcare vor opta tot mai des pentru centrele mici, tip studiouri de personal training, antrenamente în grupuri mici, în defavoarea gym-urilor comerciale. Lunile de lockdown, timpul îndelung petrecut în locuințe, amploarea orelor petrecute în fața calculatoarelor, din cauza schimbărilor avute în sfera profesională au dus la modificarea metodelor de antrenament pentru cei care au dorit să se mențină în continuare în formă.”De asemenea, mai explică Andreea Pavel, „studiourile de fitness au devenit centrul nevoii de socializare, dorința de a crea prietenii, de a interacționa cu oameni ce au valori comune, iar îmbinarea lor cu programul de exerciții fizice, i-a făcut pe mulți să-și crească nivelul de motivare în păstrarea programului de activități fizice.”Andreea mai spune că termenul de „flexibilitate” în alegerea formei de mișcare este și va fi un trend.„La mare căutare pentru 2022, cred că vor fi antrenamentele prin intermediul cărora oamenii să își crească foarte mult condiția fizică, prin care să simtă obținerea acelei puteri interioare, dar și antrenamentele pentru sănătatea articulațiilor, având în vedere numărul crescut al orelor petrecute în fața calculatoarelor sau în spațiul restrâns al propriei locuințe.”„Recomand în primul rând participarea la antrenamentele speciale cu exerciții corective pentru postură, reducerea sau prevenirea durerilor și tensiunilor musculare și articulare, elasticizarea generală a corpului. Să profite la maximum de diversitatea care există acum pentru desfășurarea antrenamentelor, astfel încât să evite întreruperile ce i-ar determina să renunțe sau care i-ar încurca în obținerea rezultatelor sportive propuse.”Eliza Luca. FOTO: Arhiva personalăEliza Luca, instructor personal, co-fondator la Sport From Home, îmi spune că un trend în materie de fitness în 2022 vor fi sălile cu aparatură digitalizată, care îi ajută pe clienți în construirea antrenamentelor și monitorizarea lor, aplicații diversificate pentru diferite antrenamente precum yoga, pilates, dar și antrenamente funcționale pe care le poți utiliza atât acasă, în aer liber sau în sala de fitness.„Mulți dintre clienții noștri folosesc diferite gadgeturi precum smartwatch-uri sau centuri de monitorizare a pulsului, care sunt de ajutor atât pentru cel care le poartă, dar și pentru antrenor, care are o evidență a efortului depus de client și îl ajută pentru a maximiza antrenamentul și al provoca să-și depășească limitele.Cred că în acest an vom avea un mix de antrenamente, atât în sală, dar și outdoor, pentru că oamenii în timpul pandemiei au înțeles că este foarte important să te antrenezi, mai mult decât locația în care o faci și au descoperit și antrenamentele în aer liber, care sunt foarte benefice pentru organism și au depășit bariera „rușinii” de a-i vedea cineva antrenându-se în parc sau pe plaja, în funcție de anotimp.”Tot ea spune că la începutul anului românii încearcă să dea jos kilogramele în plus pe care le-am pus de Sărbători, așa că se axează mai mult pe antrenamentele tip cardio.„De aceea clasele de group training (de la Yoga, Pilates, HIIT, Funcțional training, Body Combat, până la clase de forță precum Body Pump) vor fi la mare căutare, pentru că acolo găsim acel vibe, energie și motivație și putem avea parte și de socializarea pe care o căutăm cu toții în această perioadă.”„Să-și aleagă un antrenor personal care să-i îndrume în lumea sportului, este foarte important să aibă o primă experiență frumoasă, dar și corectă pentru că în urma acestei experiențe el va continua sau nu. Sa aibă răbdare cu el și cu venirea rezultatelor, pentru că nimic nu se realizează într-un timp scurt, ci cu muncă și ambiție”Cornel Moca. FOTO: FacebookCornel Moca este antrenor personal și nutriționist acreditat cu o experiență de peste 14 ani în domeniu. El e de părere că cel mai mare avânt în 2022 o să-l aibă tehnologia ce poate fi purtată, precum ceasurile fitness, care să ne ajute să urmărim mai ușor progresul (numărul de kcal, numărul de pași etc).„Un alt trend, existent deja, dar care cred că va lua avânt chiar și mai mare, este cel al antrenamentelor online. Pasul următor e reprezentat de platformele de wellness care să includă o serie largă de servicii: de la sesiuni individuale de antrenament, la sesiuni de grup, de la Yoga, la antrenamente cardio intense, de la kinetoterapie la sesiuni online de psihoterapie – toate într-un singur loc.”: „Stabilirea de obiective realiste. Multe persoane își propun să piardă rapid în greutate în perioade prea scurte de timp și, când nu reușesc, se descurajează. Să ai o rutină de antrenamente și o alimentație sănătoasă poate fi o adevărată provocare. Un specialist sportiv te ajută chiar și la stabilirea acestor obiective, pe care să le transformi în timp, în obiceiuri.”Iuliana Didan. FOTO: Arhiva personalăIuliana Didan este personal trainer, dar și dansatoare profesionistă, fiind chiar vicecampioană națională în Divizia 1 Freestyle – Dansatori profesioniști. Și ea este de părere că în anul 2022 se va pune accent foarte tare pe digitalizare.„Odată cu pandemia, din ce în ce mai mulți oameni au ales antrenamentele online și/sau aplicațiile fitness ce conțin explicații la îndemâna tuturor. Însă, există și o categorie de oameni care, cred eu, vor alege antrenamentele în grup, în aer liber, pentru că în perioada asta simțim nevoia de socializare, de apartenență la grup, de libertate.”În ceea ce privește tipurile de antrenamente care vor fi populare în acest an, ea spune că românii își vor dori antrenamente full body, eventual funcționale, pentru a se detensiona după o zi de stat la birou.„Parte din ei pentru a scăpa de durerile provocate de poziția de la birou. Însă, cu siguranță vor exista și veșnicele persoane îndrăgostite de fitness/bodybuilding, care vor merge pe pregătire fizică.”„În prima fază contează să te mobilizezi, să te ridici din pat, să îți iei geanta și să pleci de acasă. Avem nevoie de două săptămâni pentru a accepta ceva nou în rutina noastră. Totodată, trebuie să fim atenți la alimentație, să fie echilibrată, deoarece fără alimentație ok, rezultatele se vor vedea foarte greu”Marius Țîgănescu. FOTO: Arhiva personalăMarius Țîgănescu lucrează în domeniul fitness-ului de cinci ani, el îmi spune că din ce a observat până acum, două lucruri sunt sigure pentru 2022.„În primul rând, partea online prinde tracțiune rapid. Nu neapărat antrenamente acasă, cât interacțiunea antrenor-client, pentru cei care sunt destul de avansați, se duce tot mai mult pe online.E mai eficient pe ambele părți. În al doilea rând, lumea și mai ales femeile au înțeles că nu e totul despre slăbit. Este mișto să fii puternică, să arăți bine și să te bucuri de mâncare, nu doar să te limitezi. Un approach mult mai sănătos din punctul meu de vedere.”Tot el e de părere că mai căutate vor fi antrenamentele care te lasă să avansezi în forță, menținând o componentă cardiovasculară pentru cei care vor să fie maxim de eficienți.„Uitați de funcțional, greutăți colorate sub patru kg și mingi bossu, dispar cu toate și nici măcar nu ar fi trebuit să apară vreodată”, spune el.: „Focus doar pe tine. Nici restul nu știu ce fac, crede-mă. Dacă ești prima oară într-o sală, urcă pe o bicicletă, pedalează 30 de minute și obișnuiește-te cu mediul.Încearcă să observi pe cineva care te-ar putea ajuta sau de la care ai putea învață ceva. Pentru eficiență, ia-ți un antrenor. Dacă alegi varianta solo, pași mici, dar siguri, învață cât mai mult și înțelege că e un proces de lungă durată. Dacă te vezi făcând asta doar trei luni, deja ai pierdut.”Un alt trend în materie de fitness, care a devenit din ce în ce mai popular, mai ales în rândurile adolescenților, este calisthenics: un tip de antrenament la bare de tracțiune.Unul dintre promotorii acestui sport în rândurile tinerilor de la noi este Tony Saik. La doar 18 ani, el a trecut printr-o transformare incredibilă și este un vlogger foarte apreciat, care oferă numeroase sfaturi celor care vor să se apuce de calisthenics.Clipurile sale de pe YouTube strâng de multe ori chiar și câteva sute de mii de vizualizări.„Să te apuci de calisthenics este foarte ușor și simplu, nu îți trebuie decât voință și eventual o bară de care te poți folosi pentru a face tracțiuni și multe alte exerciții mai complexe. Însă, pentru început trebuie să îți pui baza cu ajutorul flotărilor, tracțiunilor și pentru picioare exerciții precum fandări, genuflexiuni și variațiile ale acestora. Rezultatele pot fi fenomenale!”Tot despre rezultate, Tony spune că acestea apar și în funcție de alimentație și odihnă, dar dacă faci totul corect, ele nu vor înceta sa apară. Tot el îmi spune că la început crești cel mai rapid în masa musculară și forță, două-săptămâni săptămâni rezultatele încep să se vadă cu ochiul liber.„Calisthenics se diferențiază de sală prin faptul că dobândești control absolut asupra corpului tău și poți transpune acest lucru în alte multe părți ale vieții tale. Practic, ești mai funcțional, spune Tony. Un sfat de la Tony Saik pentru începători:„Dacă vrei să te apuci de calisthenics, te sfătuiesc să ai grijă la felul cum execuți exercițiile ca să poți evita riscul de accidentare, sunt destul de multe videoclipuri pe internet care îți explica tot”.