VIDEO Turul Franței: Matej Mohoric, victorie în etapa a 19-a / Tadej Pogacar, lider la general

Clasamentul etapei:

1. Matej Mohoric (Bahrain Victorious) 4h19'17"

2. Christophe Laporte (Cofidis) +58"

3. Casper Pedersen (Team DSM) "

4. Mike Teunissen (Jumbo - Visma) +1'02"

5. Nils Politt (BORA - hansgrohe) +1'08".

Clasamentul general (tricoul galben):

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 79h40'09"

2. Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) +5'45"

3. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +5'51"

4. Ben O'Connor (AG2R - Citroën Team) +8'18"

5. Wilco Kelderman (BORA - hansgrohe) +8'50".

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) 304 puncte

2. Michael Matthews (Team BikeExchange) 269

3. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) 216

4. Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix) 186

5. Matej Mohoric (Bahrain Victorious) 163.

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 107 puncte

2. Wout Poels (Bahrain Victorious) 88

3. Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) 82

4. Wout van Aert (Jumbo - Visma) 68

5. Nairo Quintana (Team Arkéa - Samsic) 66.

Clasamentul pe echipe:

1. Bahrain Victorious 239h22'04"

2. EF Education-Nippo +23'25"

3. Jumbo - Visma +01h15'32"

4. INEOS Grenadiers +01h30'06"

5. AG2R Citroen Team +01h30'41".

