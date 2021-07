Eduard Novak îi răspunde lui Ion Țiriac după ce omul de afaceri i-a spus că nu are doi lei în buzunar de la Minister

Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novac, a răspuns criticilor formulate de omul de afaceri Ion Ţiriac, fost preşedinte al FR Tenis, spunând că mama l-a învăţat că trebuie să respecte bătrânii.





MTS nu poate tăia finanţarea tenisului, deoarece aceasta nu există. El i-a cerut ministrului să deblocheze suma de şase milioane de lei pe care o datorează federaţiei. Ţiriac a spus, luni, că





Țiriac: Dumnealui nu are doi lei în bunar



"M-a întrebat un domn de care n-am auzit în viaţa mea, dar care am înţeles că va fi înlocuit de la MTS. Ce finanţare să taie? E imposibil să taie finanţarea, dacă taie, ar trebui să taie ceva care există.







Dumnealui e lefter, n-are doi lei în buzunar. El se face că dă bani comitetului, comitetul se face că dă bani jucătorilor. Noi n-am avut bani să facem să jucăm pe zgură la Fed Cup.

Tare drag mi-ar fi să se ducă la Guvern şi să spună că are de dat şase milioane la FRT, că e o decizie executorie”, a spus, luni, Ion Ţiriac despre Novak, care a ameninţat cu tăierea finanţării FR Tenis din cauza neparticipării jucătoarelor române în proba olimpică de simplu.





Eduard Novak: Trebuie să respecţi bătrânii



"Referitor la tenis şi tehnic vorbind, declaraţiile mele au fost pe neparticiparea sportivelor la Jocurile Olimpice. Nu poate o federaţie să declare că motivul neparticipării este accidentarea, când aceste sportive joacă acum la Wimbledon.







Putem să vorbim tehnic orice legat de finanţarea MTS-ului, de finanţarea COSR-ului către această federaţie. Această federaţie nu a fost finanţată patru ani de către MTS, a avut probleme destul de importate, juridice, dar COSR a finanţat şi COSR-ul trebuie să facă o evaluare clară şi să aducă o decizie în acest sens, dacă aceşti sportivi sunt datori sau nu, că aceste finanţări au fost strict pe nişte proiecte foarte importante.







Referitor la persoana mea, mama m-a învăţat un singur lucru, trebuie să respecţi bătrânii, trebuie să respecţi oameni în vârstă, aşa că eu pe această temă nu pot să comentez mai mult. (n.r. despre banii solicitaţi de FRT).





Trebuie să vedem despre ce e vorba, pentru că încă la mine nu a ajuns acest lucru, ca noi să fim datori cu 5-6 milioane de lei pentru tenis. Dacă ar fi fost aşa ceva, cred că şi executorul ar fi fost la uşa noastră. Dar nu ştiu dacă există aşa ceva. Verificăm şi o să ştim exact", a declarat Novak, marţi, într-o conferinţă de presă, citat de News.ro.



Întrebat dacă a vorbit cu jucătoarele de tenis pentru a afla motivul neparticipării la JO de la Tokyo, el a răspuns: "Nu, că nu sunt în ţară, joacă la competiţie, încă nu am reuşit acest lucru, dar cu siguranţă când vor fi în ţară le aştept cu mare plăcere la minister".







Cine va juca pe arena de la Arcul de Triumf



Novak a mai spus că ministerul analizează cererea echipei FCSB de a juca pe Stadionul Arcul de Triumf, iar acest lucru va fi posibil dacă este loc.





"Mai avem şi alte cereri. Avem şi cerere a Rapidului, chiar acum lucrăm la calendarul competiţional pe Arcul de Triumf şi în curând o să facem public calendarul de evenimente.







Dar dacă cu siguranţă este loc, sunt bine veniţi. Chiar ieri s-a discutat pe calendar şi zilele acestea avem rezoluţia şi dacă este liber, cu siguranţă se joacă", a precizat ministrul.







Euro 2020, organizare de succes la București



"Ne-am ales cu o competiţie frumoasă, financiar nu ţin eu contabilitatea, nici la FRF, nici la UEFA. Noi am fost partenerii care am ajutat, am fost un fel de <big brother> care am stat în spate şi am ajutat cu orice ca să-şi poată organiza evenimentul.







Mi-aş fi dorit ca echipa naţională să joace la acest eveniment şi aşa ar fi fost perfect. Dar am organizat, a ieşit foarte frumos şi haideţi să vedem în viitor ce putem să mai facem".