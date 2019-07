VIDEO CM Natație: Kristof Milak a doborât recordul mondial la 200 m, stil fluture, stabilit de Michael Phelps în urmă cu 10 ani

Podiumul a fost completat de japonezul Daiya Seto, medaliat cu argint, și de sud-africanul Chad Le Clos, medaliat cu bronz.



”Este o onoare extraordinară să dobor recordul mondial deținut de un om de un așa calibru”, a spus Milak după ce a obținut victoria.



”Când m-am întors și am văzut timpul, 1:50.73, toată presiunea și încordarea s-au risipit și m-am bucurat foarte tare”, a completat înotătorul din Ungaria.



În octombrie, Kristof Milak a câștigat trei medalii de aur la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires. Sportivul declara la acel moment: ”Încerc tot timpul să devin mai bun. Scopurile mele pentru anul viitor sunt să am rezultate mai bune și să dobor recorduri”, conform olympicchannel.com.



Kristof Milak participă la Campionatul Mondial de la Gwangju, Coreea de Sud, care va dura până la data de 28 iulie.





