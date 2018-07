FRG despre cazul lui Marian Drăgulescu: "Nu putem încălca regulamentele pentru a înscrie un sportiv cu o afecţiune cardiacă, fără aviz medical de la INMS"

​Federaţia Română de Gimnastică a precizat, joi, într-un comunicat, că nu poate încălca regulamentele naţionale şi internaţionale pentru a-l înscrie pe sportivul Maria Drăgulescu cu o afecţiune cardiacă, fără aviz medical de la INMS, la Campioantele Europene de la Glasgow, scrie News.ro.





Precizările făcute de FRG:

În data de 11 iunie 2018, sportivul Marian Drăgulescu a suferit o intervenție cardiologică la spitalul Monza în urma căreia s-a prezentat la Institutul Național de Medicină Sportivă (INMS), unicul organism național care poate emite avizul medical de participare a oricărui sportiv din lotul național la activitatea de performanță. În urma examinărilor medicale, în data de 25-26 iunie 2018, INMS a evaluat starea de sănătate a sportivului, recomandând reluarea gradată a efortului (“fără efort fizic intens și sub supraveghere medicală timp de două săptămâni”), precum și recontrol cardiologic la o lună de la intervenția avută la spitalul Monza, cu recomandarea de a aduce/trimite rezultatele recontrolului cardiologic la INMS. În data de 13 iulie 2018, sportivul s-a prezentat la recontrol de o lună la medicul curant, trimițând rezultatul la INMS în data de 16 iulie 2018. "Coroborând rezultatele investigațiilor efectuate în INMS cu cele aduse de sportiv și cu Recomandările Europene privind participarea sportivilor la competiții, considerăm că, așa cum se precizează în scrisoarea medicală, sportivul poate iniția antrenamente ușoare, sub strictă supraveghere medicală și creștere gradată a volumului și intensității efortului… În cazul în care nu apar incidente în antrenament, sportivul se va prezenta la interval de 3 luni de la intervenție la medicul curant pentru reevaluare. Cu acest rezultat, revine în INMS pentru obținerea avizului de participare la competiții" a precizat INMS în adresa transmisă Federației Române de Gimnastică, în urma întrunirii Comisiei de Expertiză Medico-Sportivă,din data de 17 iulie 2018. Faptul că sportivul Marian Drăgulescu dorește să participe la Campionatele Europene sub semnătură proprie nu exonerează FRG de răspundere.

"Federaţia Română de Gimnastică şi-ar fi dorit prezenţa în echipă a lui Marian Drăgulescu pentru Campionatele Europene, însă nu poate încălca regulamentele naţionale şi internaţionale pentru a înscrie un sportiv cu o afecţiune cardiacă, fără aviz medical de la INMS. De altfel, FRG şi COSR au achitat toate costurile de investigaţii şi intervenţie cardiacă, fapt ce reflectă interesul instituţiilor sportive pentru recuperarea lui.



Indiferent câte eforturi a făcut Federaţia Română de Gimnastică, este evident că sportivul Marian Drăgulescu caută permanent culpabilizarea FRG. Deşi membru al Comitetului Executiv FRG şi în cunoştinţă de cauză cu deciziile acestuia şi cu regulamentele care guvernează activitatea sportivă, Marian Drăgulesu a făcut permanent declaraţii şi acţiuni care afectează imaginea FRG (prin plângeri prealabile cu privire la legalitatea alegerilor FRG, opinii juridice, reclamaţii, etc.), încălcând de mai multe ori prevederile Codului de Disciplină FRG. Cu toate acestea, Federaţia Română de Gimnastică a dorit o comunicare permanentă cu sportivul Marian Drăgulescu şi este deschisă oricăror solicitări de natură să clarifice orice situaţie", se arată mai arată în comunicatul FR Gimnastică.



Gimnastul Marian Drăgulescu a precizat, joi, într-o postare pe contul său de Facebook, că poate concura la Campionatele Europene fără niciun risc şi că FR Gimnastică nu-i oferă dreptul de a concura pe propria răspundere.



"Vreau şansă legală de a participa pe propria răspudnere la Campionatul European Glasgow 2018. FRG nu mi-o acordă. Salutare dragilor, mă confrunt cu o situaţie fără precedent, în urmă cu o lună şi jumătate am făcut o intervenţie chirurgicală, în tot acest timp am respectat toate protocoalele şi am trecut toate testele, inclusiv la institutul de medicina sportivă. Am scrisoarea de la medicii care m-au operat, că pot concura la Campionatele Europene fără nici un risc", a scris el.





În vârstă de 37 de ani, Marian Drăgulescu este multiplu campion mondial şi european, medaliat cu argint şi dublu medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice.