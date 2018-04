DHL Carpathian Marathon, o experiență de top în inima munților Carpaţi - Competiția va avea loc pe 16 iunie

După succesul ediției precedente, cu 1.500 de participanți prezenți la start, cu ambasadori de renume, campioni și persoane publice, și aproape 15.000 de euro strânși din taxele de înscriere, donați sportivilor paralimpici români, ediția din acest an vine cu noi provocări și ridică ștacheta competiției, informează organizatorii într-un comunicat de presă.Cheile Grădiștei – Fundata este noua locație, stațiunea având multiple facilități și standarde de nivel olimpic, unde se vor alinia la start toți pasionații de alergare, atât experimentați, cât și începători, care își doresc să ia parte la această cursă montană de top din România.Pe 27 martie am dat startul înscrierilor pentru cea de-a IX-a ediție, pe pagina oficială www.maratondhl.ro. Toți alergătorii, amatori și profesioniști, sunt invitați să participe fie individual, fie în echipă, alături de colegi sau prieteni.Până pe 6 aprilie, participanții beneficiază de un preț special, taxa fiind de 70 lei / participant pentru persoane fizice și 80 de lei / participant pentru companii.7 aprilie – 20 aprilie: 90 lei / participant pentru persoane fizice și 110 lei / persoană pentru companii;21 aprilie – 30 mai: 110 lei / participant pentru persoane fizice și 125 lei / persoană pentru companii;31 mai – 14 iunie: 125 lei / participant pentru persoane fizice și 150 lei / persoană pentru companii;Pentru participanții care sunt persoane fizice și doresc să se înscrie în ziua evenimentului, taxa va fi de 150 lei.Maraton - 42 km, cu 2.200 m diferență de nivel;Semimaraton - 21 km, cu 1.000 m diferență de nivel;Ștafetă - 7 km, în echipe de 3 sau 6 persoane;Copiii au parte, și în acest an, de o cursă specială, pe o distanță care variază între 500 m și 1 kilometru, în funcție de vârstă.