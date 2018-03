Tiberiu Useriu a castigat, pentru al treilea an consecutiv, ultramaratonul 6633 din apropierea Cercului Polar

Cursa a debutat in data de 8 martie, iar Tibi a reusit sa o incheie dupa 7 zile si aproximativ 5 ore. Ca de fiecare data, Tiberiu Useriu a trecut linia de start tinand in maini steagul Romaniei, care avea de data aceasta pe el si insemnele Centenarului Marii Uniri. Mai mult, organizatorii l-au intampinat pe Tibi in acordurile Imnului National al Romaniei si l-au imbratisat si felicitat.Considerata o competitie extrem de dura, desfasurata in conditii extreme, cu temperaturi cuprinse intre minus 30 si minus 50 de grade Celsius, in cele noua editii ale 6633 Arctic Ultra doar 32 de participanti au reusit sa ajunga la finish.