Carlos Alcaraz și Rafael Nadal au oferit un spectacol de două ore la Las Vegas, iar jucătorul aflat pe locul 2 în clasamentul ATP l-a învins pe compatriotul său în Netflix Slam, un meci demonstrativ.

Alcaraz a avut câștig de cauză în primul meci transmis în direct de platforma de streaming, scor 3-6, 6-4, 14-12.

Rafa a început mai bine partida, dar vârsta și accidentările și-au spus cuvântul și acesta a început să caute tot mai devreme loviturile decisive.

Revenit pe teren după accidentarea musculară suferită la Brisbane, ibericul de 37 de ani a afirmat că s-a simțit „mai bine decât se aștepta” în timpul meciului demonstrativ.

Cu doar trei meciuri jucate în ultimele 15 luni, Nadal a arătat un nivel foarte bun de tenis și a oferit mai multe lovituri spectaculoase.

