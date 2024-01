​Dominic Thiem se anunța a fi un adversar de temut pentru Novak Djokovic și Rafael Nadal, dar a suferit accidentări grave și s-a chinuit în ultimii doi ani să se întoarcă în elita tenisului masculin. Campion la US Open 2020, austriacul a afirmat că sezonul 2024 reprezintă „ultima lui șansă” de a reveni la nivelul dorit.

>> Holger Rune se desparte de fostul antrenor al lui Roger Federer, după nici două luni de colaborare

Viitorul se anunța unul strălucitor pentru austriac după triumful de la US Open 2020, însă trofeul câștigat la New York a produs un blocaj la nivel mental, iar o accidentare suferită la încheietură i-a dat mai apoi mari bătăi de cap.

Austriacul a revenit în circuit în martie 2022, dar rezultatele au fost dezamăgitoare pentru cel care a ajuns și în două finale la Roland Garros (2018 și 2019).

Pentru a urca în clasamentul ATP, Thiem a anunțat că nu va merge la Indian Wells și Miami și va participa în schimb la turnee Challenger, mai slab cotate (Szekesfehervar, Zadar și Napoli).

„În martie vreau să joc la trei turnee Challenger. Astfel, în curând pot intra în Top 70 sau 60 și îmi pot planifica mai bine următoarele turnee. Este dificil cu poziția mea actuală din clasament. Fiecare meci într-un turneu ATP 250 este complicat.

Văd asta ca pe ultima șansă. Dacă mă descurc bine, totul s-ar putea schimba rapid. Au trecut doi ani de când am revenit după o accidentare și am terminat 2022 aproape de Top 100, iar anul trecut am terminat pe locul 98. Dacă voi termina și anul acesta aproape de acele poziții, trebuie să mă gândesc dacă mai merită.

De doi ani ocup poziții pe care nu vreau să fiu. Bineînțeles că asta mă apasă... Eu nu am jucat niciodată tenis pentru bani. Nu sunt o persoană care ține atât de mult la bani.

Sincer, asta nu contează pentru mine, ceea ce urmăresc este sentimentul de a juca din nou tenis într-un meci așa cum pot și așa cum mă aștept de la mine” - Dominic Thiem, citat de PuntoDeBreak.

De asemenea, Thiem a pus capăt colaborării cu antrenorul Benjamin Ebrahimzadeh: „M-am despărțit de el după Australian Open. Noul meu antrenor nu va fi o mare vedetă. Vreau pe cineva care să știe cum a fost drumul meu. Nu va fi nici Günter Bresnik, va fi cineva care mă cunoaște de când eram tânăr. Consider că aceasta este ultima șansă de a face saltul de care am nevoie”.

