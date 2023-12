TENIS Vineri, 15 Decembrie 2023, 15:27

0

Bianca Andreescu va rata pentru al doilea an consecutiv Australian Open, sportiva cu origini românești având nevoie de mai mult timp pentru a se recupera după o accidentare la spate.

Bianca Andreescu Foto: Ng Han Guan / AP / Profimedia

Bianca Andreescu, forfait pentru Australian Open 2024

Campioană la US Open în 2019, Andreescu se confruntă cu o fractură de stres la spate și nu a mai jucat din luna august, când a fost învinsă de Camila Giorgi la WTA Montreal.

Bianca spune că nu a mai pus mâna pe o racheta și și-a amânat revenirea până în martie sau aprilie 2024.

„Nu, din păcate, nu voi fi la Australian Open. În acest moment, iau în calcul o revenire după Australian Open sau în timpul turneelor din SUA, așa că Indian Wells... poate.

Suntem foarte aproape, dar acum încă mă confrunt cu accidentarea la spate. Este din ce în ce mai bine în fiecare zi și fac tot ce pot pentru a ajunge acolo cât mai repede posibil, dar aceste lucruri necesită timp. Mă simt foarte încrezătoare pentru 2024” - Bianca Andreescu, citată de Reuters.

Bianca Andreescu vrea să reprezinte Canada la Jocurile Olimpice de la Paris

Ajunsă pe locul 96 în clasamentul WTA, Bianca spune că vrea să joace pentru Canada la Jocurile Olimpice de la Paris, dar rămâne de văzut dacă va reuși să-și facă loc în echipa care a câștigat Billie Jean King Cup 2023.

„Mi-e dor să joc și după ce am văzut și fetele câștigând Billie Jean King Cup... Am fost extrem de tristă că nu am putut fi acolo, pentru că este și visul meu să câștig acest turneu.

Trebuie să sap adânc anul viitor pentru a-mi obține locul, dar întotdeauna mi-am dorit să disput acel turneu, așa că sper că voi fi suficient de motivată pentru a câștiga cât de mult pot” - Bianca Andreescu.

​Cine este Bianca Andreescu

În vârstă de 23 de ani, Bianca Andreescu a fost cel mai sus în ierarhia WTA pe 21 octombrie 2019, locul 4.

Are 189 de victorii și 91 de înfrângeri într-o carieră care până acum nu a fost deloc ferită de accidentări.

A adunat doar din premiile din tenis $8.955.897, iar în CV și-a trecut trei titluri WTA, toate cucerite în 2019: Indian Wells, Toronto și US Open (primele două de categorie WTA 1000, ultimul fiind Grand Slam).

Anul 2019 a fost unul de grație pentru Bianca, de la acel moment sportiva care reprezintă Canada nereușind să mai iasă în prim-planul tenisului mondial.

Cel mai bun bilanț a fost cel din 2019, cu 48 de victorii și doar 7 înfrângeri.

În sezonul 2023, spre exemplu, Andreescu a avut un bilanț negativ: s-a impus în 15 meciuri și a pierdut în 16.