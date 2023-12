TENIS Sâmbătă, 09 Decembrie 2023, 09:43

Nick Kyrgios a jucat un singur meci în 2023, iar finalistul Wimbledon 2022 a anunţat sâmbătă că nu va reveni pe teren nici la Australian Open, primul Grand Slam al anului 2024 (14-28 ianuarie).

Nick Kyrgios Foto: SAEED KHAN / AFP / Profimedia

Nick Kyrgios nu va juca la Australian Open 2024

Nick (fost loc 13 ATP) s-a operat la genunchi la începutul anului, iar apoi a ratat numeroase competiții din cauza unor probleme la încheietură

Într-o postare pe site-ul OnlyFans (s-a alăturat săptămâna trecută în calitate de creator de conţinut), Kyrgios spune că a fost nevoit să ia această „decizie care îi frânge inima”.

Australianul (care nu mai figurează în clasamentul ATP) a precizat în noiembrie că „astrele ar trebui să se alinieze" pentru ca el să fie pregătit pentru AO 2024, iar sâmbătă a afirmat că a eşuat în această cursă contracronometru.

„Este o perioadă foarte dezamăgitoare pentru mine. Am avut atât de multe amintiri minunate acolo şi vreau doar să revin la vârful jocului meu şi să o fac cum trebuie, iar eu am nevoie de puţin mai mult timp. Chiar dacă nu voi participa la competiţie în acest an, voi fi acolo, voi comenta meciurile, voi fi acolo” - Nick Kyrgios.

Capriciosul Nick Kyrgios (28 de ani) a câștigat 7 turnee ATP în carieră, a adunat doar din premiile din tenis $12.486.696, iar cel mai bun rezultat în competițiile majore a fost finala de la Wimbledon din 2022 (a fost învins în patru seturi de Novak Djokovic).