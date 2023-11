TENIS Miercuri, 22 Noiembrie 2023, 10:34

Canada, campioana en-titre a competiție, a părăsit Cupa Davis 2023 încă din faza sferturilor: a fost învinsă, scor 2-1, de Finlanda.

Sala Martin Carpena din Malaga Foto: lorenzocarnero/Cordonpress / Cordon Press / Profimedia

Milos Raonic a trecut de Patrick Kaukovalta, scor 6-3, 7-5, și a adus Canadei primul punct.

Egalitatea a fost restabilită de Otto Virtanen, cel care l-a învins pe Gabriel Diallo, scor 6-4, 7-5.

În fine, punctul decisiv pentru finlandezi a fost adus de dublul Harri Heliovaara / Otto Virtanen: 7-5, 6-3 contra perechii Alexis Galarneau / Vasek Pospisil.

This Finland run through Davis Cup this year is truly wild, good lordi.



The competition is in a strange place in terms of how it reflects (or doesn’t reflect) the tennis landscape in recent decades, but this is still a wild Cinderella story.



pic.twitter.com/fjf2CvB1IJ — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) November 21, 2023

Vor mai avea loc în sferturile Cupei Davis

Cehia - Australia (22 noiembrie)

Italia - Olanda (23 noiembrie)

Serbia - Marea Britanie (23 noiembrie)

În semifinale, Finlanda va da peste învingătoarea duelului dintre Australia și Cehia.

Faza finală a Cupei Davis are loc în perioada 21-26 noiembrie, în „Martin Carpena” (sală cu o capacitate de 11.300 de locuri) din Malaga, pe hard indoor.