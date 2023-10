TENIS Joi, 12 Octombrie 2023, 11:36

gsp.ro

Publicația canadiană The Globe and Mail a preluat investigația Gazetei Sporturilor despre firma Quantum Nutrition, care a produs suplimentul consumat în 2022 de Halep înainte de a fi depistată pozitiv, și prezintă o reacție a lui John Koveos, acționar al firmei și cel care figurează ca director în actele de la Registrul comerțului din Ontario.

Patrick Mouratoglou si Simona Halep Foto: Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage / Profimedia

„O companie din Toronto critică articolele care o leagă de scandalul de dopaj în care starul Simona Halep a primit o suspendare de 4 ani și spune că numele firmei este în prim plan pentru că Simona are nevoie de un țap ispășitor.

Publicația Gazeta Sporturilor a scris că firma Quantum Nutrition, din Scarborough, a fost identificată ca fiind o potențială sursă a substanței interzise pe care Simona Halep a folosit-o la US Open 2022. Numele firmei a fost eliminat din raportul oficial, dar a devenit cunoscută după investigația GSP”, scriu canadienii de la The Globe and Mail.

Citește mai mult pe gsp.ro