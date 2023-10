Carlos Alcaraz a avut parte de un meci foarte dificil cu Daniel Evans, dar ibericul și-a respectat statutul de principal favorit și s-a calificat în optimile turneului „ATP Masters 1000” de la Shanghai.

Alcaraz a avut nevoie de două ore și 24 de minute pentru a trece de Evans (33 ATP), scor 7-6(1), 6-4.

Britanicul a condus cu 4-1 în primul set, dar și-a pierdut serviciul în cel de-al șaptelea game și a cedat apoi în tiebreak, scor 7-1.

Evans s-a impus primul la retur și în setul secund, dar Alcaraz a revenit reușind două breakuri și a obținut calificarea în faza următoare a competiției.

Carlos Alcaraz (2 ATP) se va duela în sferturi cu bulgarul Grigor Dimitrov (19 ATP).

