Mihaela Buzărnescu (35 de ani) nu a mai jucat de la începutul lunii august a anului trecut, din cauza accidentării suferite în timpul meciului împotriva Cristinei Dinu de la turneul Challenger de la Iași.

Mihaela Buzarnescu Foto: John Walton / PA Images / Profimedia

Un singur turneu de simplu a câștigat Mihaela Buzărnescu în carieră, iar locul 20 a fost cea mai bună poziție ocupată în clasamentul WTA, în 2018.

Acum, din cauza accidentării pe care a suferit-o în vara anului trecut la Iași, Mihaela Buzărnescu este în continuă recuperare.

Sportiva postează imagini de câte ori are ocazia de la ședințele sale de antrenament, însă revenirea pe teren încă nu s-a produs.

Pentru că nu a mai jucat tenis de mai bine de un an, Mihaela Buzărnescu nu mai are poziție în clasamentul WTA, cum se întâmplă și în cazul Simonei Halep, care nu a mai jucat de un an din cauza suspendării pentru cazul de dopaj.

Rămâne totuși de văzut dacă Mihaela Buzărnescu va reuși, până la urmă, să se recupereze 100% și să revină pe terenul de joc.

