Elena Rybakina demonstrează că se simte foarte bine la Wimbledon, campioana en-titre calificându-se fără emoții în optimile ediției din acest an a Grand Slamului londonez.

Sportiva care reprezintă Kazahstan a avut nevoie de doar 57 de minute pentru a trece de Katie Boulter (89 WTA), scor 6-1, 6-1.

Elena a reușit 20 de lovituri câștigătoare, a comis 14 erori neforțate și a servit 7 ași în meciul cu britanica.

Rybakina, a treia favorită în acest an, se va duela pentru un loc în sferturi cu Beatriz Haddad Maia, după ce brazilianca a trecut de Sorana Cîrstea.

