Joi, 06 Iulie 2023, 11:18

​Jenson Brooksby, jucător care se afla pe locul 33 ATP în iunie 2022, a acceptat o suspendare provizorie din partea Agenţiei Internaţionale pentru Integritate în Tenis (ITIA), după ce a fost acuzat că a ratat trei teste antidoping pe o perioadă de 12 luni.

Jenson Brooksby Foto: James Gouley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jenson Brooskby, suspendat după ce a ratat trei teste antidoping în 12 luni

Aflat acum pe locul 101 în clasamentul mondial, sportivul din SUA a negat acuzaţiile.

„Suspendarea provizorie nu reprezintă o recunoaştere a faptului că am făcut ceva greşit; dimpotrivă, am negat această acuzaţie şi aştept decizia unui tribunal independent.

Nu am picat niciodată un test antidrog şi nu am luat niciodată substanţe pe care nu am fost autorizat să le iau. Am fost testat de numeroase ori, inclusiv de trei ori după o operaţie în martie 2023” - Jenson Brooksby într-un comunicat.

Brooksby nu a mai jucat de la Australian Open, în ianuarie, după ce a suferit două operaţii la încheietura mâinii. La Melbourne, Jenson l-a eliminat pe Casper Ruud (favorit 2), dar s-a oprit în turul al treilea.

În vârstă de 22 de ani, Brooksby a declarat că unul dintre presupusele teste ratate a avut loc cu două zile înaintea turneului „ATP 250” de la 's-Hertogenbosch, în iunie anul trecut.

„La momentul acelei încercări de testare, mă aflam la hotelul oficial al turneului, unde am spus că voi fi, în camera mea de hotel, şi la ora la care am spus că voi fi acolo” - Jenson Brooksby.

În 2021, Broosbky a fost desemnat debutantul anului în circuitul ATP. Americanul are în palmares trei finale, toate pierdute (Newport 2021, Dallas și Atlanta 2022).