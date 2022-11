Fernando Verdasco, fost ocupant al locului 7 în clasamentul ATP, a primit o suspendare de două luni, după ce a încălcat involuntar regulamentele. Acesta nu și-a reînnoit permisul care îi dădea voie să folosească o substanță interzisă.

Spaniolul a fost supus unui control în luna februarie, iar Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunțat că substanța interzisă, metilfenidat, a apărut în urina acestuia.

„Jucătorul a recunoscut încălcarea regulilor antidoping şi a explicat că a fost diagnosticat cu ADHD şi că a folosit în mod legitim metilfenidat, ca medicament prescris pentru tratarea afecţiunii, în conformitate cu Excepţia de utilizare terapeutică (AUT)”, a precizat ITIA.

Verdasco a uitat să își prelungească permisul AUT când acesta a expirat, iar sancțiunea se va încheia în ianuarie 2023.

Metilfenidatul este un psihostimulant aprobat pentru tratamentul tulburării de hiperactivitate cu deficit de atenţie (ADHD).

Fernando Verdasco accepts two months ban to resolve inadvertent anti-doping case (presence of the ADHD medication, methylphenidate). pic.twitter.com/SSu26yCu3P