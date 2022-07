TENIS Duminică, 03 Iulie 2022, 22:16

Vlad Lupu • HotNews.ro

Organizatorii de la All England Club i-au premiat pe unii dintre cei mai mari campioni din toate timpurile din tenisul mondial în cadrul centenarului terenului central de la Wimbledon. Printre numele prezente s-a numărat și Simona Halep, în timp ce Roger Federer, aflat și el la Londra, a declarat că vrea să mai evolueze încă o dată la Grand Slamul englez.

Simona Halep, Petra Kvitova, Angelique Kerber si Roger Federer Foto: Instagram - Wimbledon

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Margaret Court, Martina Hingis sau Bjorn Borg au fost prezenți la evenimentul organizat pe terenul central.

Fiecare campion a intrat în aplauzele publicului, dar cel mai ovaționat a fost de departe Roger Federer.

Simona Halep, care a câștigat Grand Slamul londonez în 2019, a fost printre marii campioni prezenți la evenimentul de la All England Club.

Sportiva din România a fost una dintre cei care l-a aplaudat la scenă deschisă pe Roger Federer.

Halep va evolua luni, în jurul orei 17:30, în optimi la Wimbledon (contra Paulei Badosa).

Roger Federer, favoritul publicului la evenimentul organizat pe terenul central de la Wimbledon

Publicul prezent pe terenul central de la All England Club a erupt în momentul în care Roger Federer, campion de opt ori la Wimbledon (un record în tenisul masculin), a pătruns în arenă.

Fostul lider mondial a declarat că speră să mai joace încă o dată la Wimbledon înainte de retragerea din tenis.

„Am fost foarte norocos să pot juca multe meciuri pe acest teren. Este fantastic să fii alături de toţi aceşti campioni.

Îmi amintesc emoţia cu care am venit aici ca să joc împotriva lui Pete Sampras în 2001. Sper să mai pot reveni măcar o dată" - Roger Federer.

Federer, care în august va împlini 41 de ani, a suferit în ultimii ani mai multe operaţii la genunchi şi nu a mai participat la niciun turneu de la ediţia trecută Wimbledonului.​

Introducing a collection of our two-time singles champions to Centre Court \uD83C\uDFC6 \uD83C\uDFC6 #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/vZubTuTJUq — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2022

Introducing a collection of our three-time singles champions to Centre Court \uD83C\uDFC6 \uD83C\uDFC6 \uD83C\uDFC6 #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/UxSip0k6SO — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2022