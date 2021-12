Bianca Andreescu ratează Australian Open - Problemele care au copleșit-o pe câștigătoarea de Grand Slam

"După cum știți cu toții, ultimii doi ani au fost o provocare pentru mine din diverse motive. Mai ales anul acesta, am petrecut mai multe săptămâni în carantină, ceea ce m-a afectat foarte mult - atât mental, cât și fizic.În plus, bunica mea a petrecut mai multe săptămâni la terapie intensivă din cauza Covid, lucru care m-a lovit puternic.În multe zile, nu mă simțeam eu însămi, mai ales în timp ce mă antrenam și/sau jucam meciuri. Mă simțeam de parcă aș fi purtat toată lumea pe umeri. Nu mă puteam detașa de tot ce se întâmpla în afara terenului, simțeam tristețea și agitația colectivă din jur și asta m-a afectat foarte tare.Vreau să-mi acord mai mult timp pentru a mă regăsi, a mă recupera și a crește în urma acestei situații (oricât de clișeic ar suna) și să continui să fiu o sursă de inspirație prin acțiuni caritabile, să dau înapoi și să lucrez la mine însămi, pentru că știu că astfel mă voi întoarce mai puternică.Prin urmare, nu voi începe sezonul în Australia în acest an, ci îmi voi lua ceva timp suplimentar pentru a reflecta, a mă antrena și a fi pregătită pentru sezonul ce urmează" -Andreescu a jucat doar 29 de meciuri în 2021 (17 victorii, 12 înfrângeri). Bianca are în palmares trei titluri, toate obținute în 2019 (Indian Wells, Toronto și US Open). Ea a mai ajuns în finală la Auckland (2019) și Miami (2021).