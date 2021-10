Simona Halep și Gabriela Ruse au avut parte de un spectator special la meciul din BT Arena contând pentru primul tur de la Transylvania Open, de la Cluj-Napoca (WTA 250).







scor 6-1, 6-2).

În tribune s-a aflat Emma Răducanu, cea care a ținut să urmărească duelul dintre cele două sportive din România (Simona s-a impus clar,).







Britanica este prietenă cu Gabriela, în timp ce Simona a fost idolul copilăriei





Alături de Emma a fost tatăl său, Ion (Ian) Răducanu.







În optimi, Emma Răducanu o va întâlni joi pe Ana Bogdan.



Emma Raducanu watching Simona vs Gabi together with her father \uD83D\uDC40#TO2021 pic.twitter.com/NNYdWERKoO — Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) October 27, 2021

Cum arată meciurile din optimi:





S. Halep (1) vs V. GrachevaJ. Cristian vs A. Tomljanovic (5)E. Răducanu (3) vs A. BogdanM. Barthel vs M. Kostyuk (6)I. Bara vs R. PetersonL. Tsurenko vs A. GasanovaA. Kalinina (8) vs A. Friedsam 6-2, 6-2A. Van Uytvanck vs A. Kontaveit (2).