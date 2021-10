Aliaksandra Sasnovich i-a distrat pe spectatori după victoria cu Simona Halep: "După ce am văzut cu cine joc, mi-am luat bilete să plec acasă"

"Este foarte distractiv, pentru că atunci când am văzut sfertul de tablou, am văzut trei campioane de Grand Slam. A fost distractiv pentru mine. Am jucat azi împotriva Simonei, e o mare campioană, am fost foarte nervoasă la final pentru că doream atât de mult să câştig.







Mi-am luat bilete pentru acasă, erau 30% la sută şanse pentru mine să câştig, 70% pentru ea. Mi-am zis OK, intru pe teren, mă bucur de joc, dar să câştig?





Uau! Mi-am cumpărat deja biletele, am vrut să schimb ceva înainte de primul tur, le-am schimbat şi data viitoare o să fac la fel"- Aliaksandra Sasnovich, la interviul de pe teren, citată de News.ro.







a părăsit turneul de la Indian Wells în turul al treilea, la capătul unui meci în care a făcut destule cadouri adversarei și în care a arătat o stare de nervozitate care i-a întunecat gândurile în momentele importante.

Simona Halepîn turul al treilea, la capătul unui meci în care a făcut destule cadouri adversarei și în care a arătat o stare de nervozitate care i-a întunecat gândurile în momentele importante.





Aliaksandra Sasnovich (100 WTA) a arătat că victoria cu Emma Răducanu (din turul al doilea) nu a fost una întâmplătoare, iar succesul contra Simonei (7-5, 6-4) a fost unul pe deplin meritat. Partida a durat o oră și 37 de minute de joc.