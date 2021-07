Surpriza zilei de la Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost furnizată de Sara Sorribes Tormo. Ocupantă a locului 48 în ierarhia WTA, iberica a eliminat-o în primul tur pe Ashleigh Barty, lidera mondială a tenisului feminin.

Campioană en-titre la Wimbledon, Barty a cedat în două seturi, scor 6-4, 6-3, la capătul unui meci care a durat o oră și 34 de minute.



Pentru iberică urmează un duel cu învingătoarea disputei dintre Fiona Ferro (64 WTA) și Anastasija Sevastova (53 WTA).

Sara Sorribes Tormo și bucuria victoriei:



