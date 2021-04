Declarația cu care un fost jucător de TOP 20 șochează: Circuitul ATP, putred - Obligat să joace într-un "cimitir"

Benoit Paire este unul dintre cei mai talentați jucători din circuitul mondial, însă atitudinea a fost cea care l-a tras serios în jos de-a lungul carierei. Francezul recidivează cu o nouă declarație care nu face cinste sportului alb, acesta comparând ATP-ul cu ceva putred, iar centralul de la Monte Carlo cu un cimitir.







Aflat în prezent pe locul 35 în lume, Paire a părăsit Masters-ul de la Monte Carlo din runda inaugurală, iar apoi s-a dezlănțuit la discuția cu jurnaliștii.







Circuitul ATP, putred







"Nu îmi pasă deloc că am pierdut, mai am dublul de jucat, iar apoi mă duc acasă. Nu am ce să spun despre meci...tenisul nu mă mai face fericit. Să fiu aici e o tristețe absolută, asta în condițiile în care Monte Carlo e în general unul dintre cele mai tari turnee din circuit.







Nu mă mai interesează nimic, nu îmi vine să lupt. Toți spun că e vorba de Monte Carlo, dar jucăm într-o atmosferă dezolantă. Circuitul ATP a devenit putred, astfel că nu îmi pasă dacă pierd sau câștig, nu mai simt nimic.







Am luat 12.000 de euro, am stat într-o cameră drăguță de hotel, apoi mă duc acasă" - Benoit Paire, potrivit eurosport.ro.







Cimitirul de la Monte Carlo







"Rainer Court e pe marginea Mediteranei, e în mod normal cea mai frumoasă arenă din lume. Dar anul acesta, atmosfera e de cimitir. Singurul moment de fericire e când plec acasă, pentru că nu mai sunt obligat să port mască și să respect toate reglementările anti-COVID.







Să joci într-un cimitir ca acesta nu e normal. Toți jucătorii gândesc asta, dar eu sunt singurul care o spune. În aceste condiții, tenisul nu îmi mai aduce nimic bun", a completat Paire.





Rolex Monte-Carlo Masters are loc în perioada 11-18 aprilie, pe zgură. Are premii totale în valoare de €2.460.585. Ultimul campion (2019) este Fabio Fognini, iar cele mai multe titluri câștigate le are Rafael Nadal (11).