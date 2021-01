Simona Halep a ajuns în Australia și a intrat în carantină

"Sunt foarte fericită că am ajuns în Australia. Mulţumesc foarte mult Tennis Australia şi tuturor celor care au ajutat. Îmi încep carantina în frumosul oraş al lui D (n.r. - Darren), Adelaide", a scris Halep, pe Twitter.



"Bine ai revenit în Australia, Simona", i-au transmis organizatorii de la Australian Open, pe aceeaşi reţea de socializare.



Din cauza pandemiei de coronavirs, organizatorii au impus tuturor jucătorilor obligativitatea de a ajunge la Melbourne până la 17 ianuarie şi apoi efectuarea unei perioade de carantină de 14 zile.



Un grupă restrâns de jucători şi jucătoare va efectua carantina la Adelaide, unde este programat un turneu demonstrativ. Ceilalţi sportivi vor fi în izolare la Melbourne.



Australian Open este programat să se desfăşoare între 8 şi 21 februarie, la Melbourne Park.



Cu o săptămână înainte, tot la Melbourne, sunt programate în paralel două turnee WTA 500, transmite News.ro.

Postarea Simonei de pe Twitter:



Can’t be happier about making it to Australia. Thank you so much Tennis Australia and everyone that helped. Starting my quarantine in D’s beautiful city, Adelaide. #seesouthaustralia