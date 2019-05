Dayana Yastremska (42 WTA), cap de serie numărul 6, a câștigat turneul de la Strasbourg după o finală maraton de două ore și 58 de minute. Ucraineanca a învins-o în trei seturi pe Caroline Garcia (Franța, 24 WTA), favorita numărul 4, scor 6-4, 5-7, 7-6(3).

În vârstă de 19 ani, Yastremska și-a trecut în palmares al treilea titlu WTA al carierei și al doilea din acest sezon. Ucraineanca s-a impus în 2018 la Hong Kong, iar în acest an la Hua Hin.





