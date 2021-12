CM Handbal (f): Olanda și Suedia, adversarele României în grupele principale - Rezultatele înregistrate duminică

Franța (Grupa A), Serbia, Rusia (Grupa B), România, Norvegia (Grupa C), Olanda și Suedia (Grupa D) s-au calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Spania, grație victoriilor obținute duminică.

Rezultatele înregistrate în meciurile de duminică sunt:

Grupa A: Slovenia vs Franţa 18-29 / Muntenegru vs Angola 30-20 -

Grupa B: Polonia vs Rusia 23-26 / Serbia vs Camerun 43-18

Grupa C: România vs Kazakhstan 38-17 / Iran vs Norvegia 9-41

Grupa D: Suedia vs Puerto Rico 48-10 / Uzbekistan vs Olanda 17-58.





În ultima etapă a grupei C, luni se vor juca meciurile Kazakhstan - Iran, Norvegia - România, care vor stabili configuraţia finală a clasamentului şi a treia echipă calificată mai departe.





32 de echipe naţionale se află la startul CM, iar primele trei clasate din grupele preliminare se vor califica în grupele principale, cu meciuri programate între 8-13 decembrie. Primele două clasate în aceste grupe se vor califica în sferturile de finală, care vor avea loc în 14-15 decembrie, iar câştigătoarele vor evolua în semifinale, în 17 decembrie.





Finalele pentru medalii sunt programate în 19 decembrie.





IHF a impus prin procolul sanitar vaccinarea anti-Covid 19 a tuturor participanţilor la competiţia din Spania.





La CM din Spania, România este reprezentată şi de arbitrele Cristina Năstase - Simona Stancu. Din lot nu face parte căpitanul Cristina Neagu, care a decis să nu mai participe la acţiunile naţionalei în 2021, după ratarea calificării la JO de la Tokyo.





Echipa României bifează a 25-a participare la Mondiale, fiind în continuare singura reprezentativă care a participat la toate ediţiile.





La ultima ediţie a Campionatului Mondial, România s-a clasat pe locul 12. Podiumul ediţiei din 2019 a fost ocupat, în ordine, de Olanda, Spania şi Rusia.





România are în palmaresul CM patru medalii: aur (1962), argint (1973 şi 2005) şi bronz (2015).

În Grupele Principale, România și Norvegia vor întâlni echipele calificate din grupa D.au obținut deja biletele pentru rundă următoare a competiției, în timp ce Uzbekistan şi Puerto Rico se vor duela pentru ultimul loc disponibil.