SuperLiga - Powered by Superbet Miercuri, 03 Ianuarie 2024, 16:56

0

​Yevhen Konoplyanka a adunat doar 54 de minute în tricoul echipei CFR Cluj, iar gruparea ardeleană a anunțat miercuri despărțirea de ucraineanul care a evoluat de-a lungul timpului pentru formații precum Schalke 04 sau Sevilla.

Yevhen Konoplyanka Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Yevhen Konoplyanka nu mai este jucătorul echipei CFR Cluj

Meciurile în care Konoplyanka a jucat pentru CFR Cluj: 1-2 vs Adana Demirspor (15 minute), 4-3 vs Universitatea Cluj (4 minute), 0-0 vs Oțelul Galați (25 de minute) și 0-1 vs Hermannstadt (10 minute).

„Mulțumim, Yevhen Konoplyanka! Clubul CFR 1907 Cluj și jucătorul Yevhen Konoplyanka au ajuns la un acord privind încetarea amiabilă a contractului. Îi mulțumim pe această cale și îi urăm mult succes în continuare!” - CFR Cluj.

De știut despre Yevhen Konoplyanka

Konoplyanka a jucat 178 de meciuri în Premier Liga (Ucraina), 57 în Bundesliga (Germania), 36 în Ekstraklasa (Polonia), 32 în LaLiga (Spania), dar și 16 partide în Champions League și 57 în Europa League. Yevhen a acumulat și 87 de selecții în nationala Ucrainei (21 de goluri și 15 assisturi).

De-a lungul carierei, Yevhen a marcat 76 de goluri și a oferit 64 de pase decisive în 432 de partide.

Konoplyanka era cotat în 2016 la 25 de milioane de euro, iar Schalke a plătit 12.5 milioane de euro pentru a-l transfera de la Sevilla în 2017.

Înainte de CFR Cluj, Yevhen a jucat ultima oară pentru Cracovia (Polonia), echipă la care a fost coleg cu românul Cornel Râpă.