Sepsi Sfântu Gheorghe s-a despărțit miercuri de Liviu Ciobotariu, dar nu va rămâne mult fără antrenor. Noul tehnician vine din străinătate și urmează să fie prezentat joi.

Sepsi Sfantu Gheorghe Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sepsi Sfântu Gheorghe își va prezenta joi noul antrenor

Liviu Ciobotariu a stat 26 de meciuri pe banca lui Sepsi și a înregistrat 9 victorii, 8 remize și 9 înfrângeri (golaveraj 33-28). El a ajuns până în play-off-ul Conference League (a fost învinsă dramatic de Bodo/Glimt, după prelungiri), dar echipa a părăsit deja Cupa României și se află la cinci puncte distanță de play-off în SuperLiga.

Patronul Laszlo Dioszegi a anunțat că s-a înțeles deja cu noul antrenor, pe care îl va și prezenta joi.

„A fost dorința noastră (n.r. despărțirea de Liviu Ciobotariu). Totdeauna la fotbal știți cum e, când nu sunt rezultate, trebuie să luăm o decizie. Echipa are nevoie de un șoc. Avem foarte mare nevoie de un șoc.

Mâine, la ora 17:00, o să numim un alt antrenor. Am promis că doar mâine (n.r. îi va dezvălui identitatea) la ora 17:00. Este un antrenor străin. Nu a fost niciodată în Romînia.

Noi am ales antrenorul. Este din Europa de Vest. E german. E un antrenor valoros, are un CV bun. E un antrenor care știe să lucreze cu băieții. Cred că va avea o mână de fier.

O să vedeți că are un CV destul de interesant. În România nu vin antrenori de la Borussia Dortmund sau Bayern. O să vedem mâine despre ce e vorba. Sperăm că o să avem un alt parcurs. Nu a depins de domnul Ciobotariu.

Acum vedem ce vor arăta jucătorii cu noul antrenor.Eu consider că dacă e un antrenor bun, o să își dea seama ușor-ușor. Antrenorul secund e din Sfântu Gheorghe și o să vorbească cu el.

Am discutat și cu el. Ideile lui sunt pe placul meu. E un antrenor căruia îi place să atace, face pressing sus. Atunci redevenim echipa care am fost cu domnul Bergodi, când am avut posesia 55-65%” – a declarat Laszlo Dioszegi, conform DigiSport.

Noul antrenor va debuta la Sepsi în partida de pe teren propriu cu Dinamo, luni de la ora 20:00.