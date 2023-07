SuperLiga - Powered by Superbet Marți, 25 Iulie 2023, 13:13

0

​Eugen Neagoe și-a încheiat aventura pe banca echipei CS Universitatea Craiova după doar șapte luni, clubul anunțând astăzi rezilierea contractului său.

Eugen Neagoe Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Eugen Neagoe nu mai este antrenorul echipei Universitatea Craiova

Neagoe (55 ani) o antrena pe CSU Craiova din ianuarie 2023, iar gruparea din Bănie a ratat cele mai importante obiective: a terminat pe locul 4 în play-off, nu s-a calificat în competițiile europene și nu a reușit să treacă de faza grupelor în Cupa României.

În acest sezon, CSU Craiova a jucat cu două nou-promovate: 2-0 cu Dinamo București și 0-0 cu Oțelul Galați.

„OFICIAL | Universitatea Craiova și antrenorul Eugen Neagoe au hotărât, de comun acord, rezilierea contractului. Îi dorim mult succes în continuare!”, a anunțat CSU Craiova.

Marius Șumudică, favorit să o preia pe CSU Craiova

Favorit să-i ia locul lui Neagoe pe banca oltenilor este Marius Șumudică. Liber de contract după despărțirea de Al Raed, tehnicianul în vârstă de 52 de ani a comentat acest zvon.

„În legătură cu Craiova, nu am discutat cu absolut nimeni. Eu, nici la Rapid, nu am vorbit, cât a fost Mutu antrenor. Eu nu am fost nici pe stadion, nu am fost nici la centenar. Eu niciodată nu vorbesc de o echipă care are antrenor.

Acum am aflat de Eugen Neagoe. Probabil că domnul Rotaru are vreo soluție de avarie, dacă a făcut lucrul ăsta. Cu mine n-a discutat nimeni. Eu spun tot timpul ceea ce simt. Până la proba contrarie...

Sunt un antrenor liber. Universitatea Craiova e un club interesant pentru oricine. Deocamdată nu am avut nicio discuție. Dacă domnul Rotaru se gândește la Șumudică și se ajunge să se discute cu Șumudică, ne vom așeza la masă și vom vedea despre ce e vorba. Consider că Universitatea Craiova este o echipă iubită, o echipă unde trebuie să produci fotbal.

Consider că nu este ușor, dar este o echipă care are în componență jucători buni. Îl are pe Mitriță, pe care l-am antrenat în ultimul an. Cred că Universitatea Craiova poate face performanță, se poate bate pentru campionat. Niciodată n-o să zic că o să vin la o echipă și să iau titlul.

Dar am spus că vin să mă bat la primul loc. Am numit patru echipe la care există potențial pentru a face performanță. O să vedem, mai sunt și alți antrenori liberi, nu doar Șumudică. Cred că mai e nevoie de doi jucători valoroși, pentru a se bate la campionat” - Marius Șumudică pentru Fanatik.