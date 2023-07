SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 23 Iulie 2023, 08:38

​FCSB s-a impus cu 2-1 în derbiul cu Dinamo, iar antrenorul Elias Charalambous s-a declarat mulțumit la finalul partidei de pe Stadionul Arcul de Triumf.

Elias Charalambous Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Elias Charalambous crede că Florinel Coman este cel mai bun fotbalist din România

Tehnicianul cipriot l-a lăudat pe Florinel Coman pentru reușita spectaculoasă și a afirmat că nu are ce-i reproșa portarului Ștefan Târnovanu, deși acesta a greșit la golul dinamoviștilor.

„Am câştigat şi sunt fericit. E normal să fiu fericit dacă am câştigat. Am reuşit victorii în primele două meciuri la rând. Azi am început bine, mai ales în prima repriză, când am avut două goluri marcate.

În partea secundă nu am mai jucat la fel de bine, dar important este că am luat cele trei puncte. Am căutat să ne păstrăm avantajul după ce am primit gol şi am reuşit, în faţa unei echipe bune.

Florinel Coman este cel mai bun jucător din România, a marcat un gol superb, mă bucur că joacă în echipa mea.

De mâine pregătim meciul cu ŢSKA Sofia, va fi un meci greu, de acum o să avem meciuri la trei zile. Jucătorii sunt gata, noi suntem gata. O să vedem cum vom gestiona acest meci.

Despre transferul lui Compagno, acum, totul este numai la nivel de zvonuri, nimic oficial.

Despe greşeala lui Târnovanu, fotbalul este un joc al greşelilor. El este un portar foarte bun care ne-a salvat în multe ocazii sezonul trecut. Greşeli se mai fac. Le mulţumesc fanilor că au fost alături de noi” - Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB.

FCSB a înscris în prima repriză prin Coman ('30, șut superb) și Olaru ('35), în timp ce Dinamo a redus din diferență prin Gregorio ('83), după o eroare a lui Târnovanu.

*Click pe numele marcatorilor pentru a vedea golurile.

În urma acestui succes, FCSB a acumulat 6 puncte și se află pe locul 3 (la egalitate cu Farul Constanța și CFR Cluj, dar bucureștenii au primit mai multe goluri decât rivalele). De cealaltă parte, Dinamo ocupă ultimul loc (0 puncte, golaveraj 1-4).