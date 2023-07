SuperLiga - Powered by Superbet Vineri, 21 Iulie 2023, 16:06

0

FCSB nu a primit acceptul de a juca derbiul cu Dinamo (etapa a doua din SuperLiga) pe Stadionul Ghencea, iar premierul Marcel Ciolacu a intervenit afirmând că nu va permite nimănui să strice lucruri din ambiţii personale, mai ales cuiva fără performanțe sportive.

Stadionul Steaua Foto: Victor Cozmei / HotNews.ro

Marcel Ciolacu: „Bazele sportive sunt ale statului român„

Ciolacu a declarat că bazele sportive sunt ale statului român şi că nu trebuie să fie împiedicaţi anumiţi sportivi să le utilizeze.

„Bazele sportive sunt ale statului român. Bazele sportive sunt pentru sport. Nu trebuie să ne implicăm, nu trebuie să ţinem cont de alte lucruri şi să nu lăsăm anumiţi sportivi să joace pe aceste baze care sunt ale statului român.

Cum şi eu în acest moment vremelnic sunt prim-ministru şi aceste baze se dau în administrare anumitor instituţii. Instituţiile respective trebuie să se ridice la nivelul aşteptării sportivilor.

Înţeleg foarte bine, se pot face şi concerte pe stadioane, dar atunci când nu există competiţii, atunci când nu există solicitări de la sportivi, atunci când nu se deteriorează gazonul înaintea unei competiţii….

De exemplu, am fost la Madrid şi am vizitat viitorul stadion, actualul, dar modernizat, împreună cu Sorin Grindeanu şi cu constructori. Nu am ajuns la acel nivel în care sunt 27 de etaje în pământ, se ridică teren pentru fiecare sport în parte: tenis, fotbal, baschet”, a afirmat Ciolacu, citat de News.ro.

Marcel Ciolacu: „Nu am intervenit pentru FCSB. Stadioanele sunt pentru sportivi”

Premierul a menţionat că s-a implicat pentru ca FCSB să joace pe stadionul Steaua nu pentru o echipă sau un patron, ci pentru că stadioanele sunt pentru sportivi.

„Noi avem nişte stadioane pe care trebuie să le punem la dispoziţia sportivilor în funcţie de performanţa sportivilor, creând o prioritate. Nu vreau să intru în nicio polemică. Nu poţi să te exprimi la televizor pe o bază a statului român sau pe o echipă care este plătită de către un minister.

Cred că trebuie să avem bun simţ cu toţii şi să intrăm într-o logică care să ducă la performanţă în sport, nu la discuţii.

Nu am făcut acest lucru pentru că trebuie echipa FCSB sau alte echipe să joace sau pentru un anumit patron. Am făcut acest lucru dintr-un principiu simplu: stadioanele sunt pentru sportivi. Nu ai dreptul să iei unor sportivi dreptul de a juca pe un stadion”, a mai afirmat premierul.

Marcel Ciolacu a fost întrebat și dacă Florin Talpan, juristul CSA Steaua, şi-a depăşit atribuţiile.

„Nu cunosc detalii, de aceea am crezut că este oportun să meargă Corpul de Control al primului ministru ca să vă pot răspunde aplicat la întrebări. (…) Cred că am fost suficient de clar. Domnul Covaliu, doamna Lipă se pot mândri cu medaliile pe care le au la gât.

Când tu nu ai nicio performanţă sportivă şi să te implici, să strici lucruri din ambiţii personale, vă anunţ că nu voi permite, nu domnului Talpan, nimănui cât timp sunt prim-ministru să facă acest lucru. Oamenii de sport au dreptul să vorbească” - Marcel Ciolacu.

De asemenea, întrebat dacă va merge la meciul de sâmbătă FCSB – Dinamo, Ciolacu a afirmat că nu ştie încă şi că trebuie să vorbească cu fiul său.

FCSB şi-a dorit ca partida cu Dinamo să se dispute pe stadionul Steaua, dar negocerile cu CSA Steaua nu au avut succes.

Meciul FCSB – Dinamo, contând pentru etapa a doua a Superligi, este programat sâmbătă, la ora 21.30, pe Stadionul Arcul de Triumf.