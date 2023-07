SuperLiga - Powered by Superbet Luni, 10 Iulie 2023, 15:29

​Dinamo a revenit după doar un an în prima ligă de fotbal a României, iar conducătorii clubului au vorbit despre ce urmează pentru gruparea din Ștefan cel Mare.

Jucatorii echipei Dinamo Bucuresti Foto: Inquam Photos / Mihai-Antonio Vasile

Dinamo poate câștiga campionatul în 3-5 ani

Gabriel Glăvan crede că nu este o diferență atât de mare între Dinamo și celelalte echipe din SuperLiga și a spus că echipa poate câștiga campionatul peste câțiva ani.

„Eu am un obiectiv personal până în 2030 cu Dinamo, pe care n-o să-l spun acum. Îl am mai de mult timp, am niște idei pe care le voi spune la momentul potrivit.

Am zis că în 3-5 ani se poate lua campionatul. Trebuie să avem răbdare, cu siguranță.

Decalaj? Nu, nu resimt (n.r. între Dinamo și primele cinci echipe din SuperLiga). Știu că pot apărea absurd. Nu văd un decalaj atât de mare.

Lucrăm cu niște profesioniști aici. Lucrăm cu unul dintre cei mai buni antrenori din România, avem oameni în club care sunt foarte buni, cu siguranță ni se vor alătura și alții!” - Gabriel Glăvan, director sportiv al clubului Dinamo, citat de GSP.