Universitatea Craiova a reușit o mutare importantă pe piața transferurilor în vederea sezonului viitor, în care oltenii vor neapărat să prindă podiumul. Chiar dacă clubul nu a anunțat oficial, jucătorul a declarat că a semnat contractul.

Alexandru Mitrita Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Alexandru Mitriță a semnat pe 3 ani cu Universitatea Craiova

După un sezon în care a terminat pe locul al patrulea în SuperLigă și a ratat prezența în cupele europene, Universitatea Craiova a dat o lovitură pe piața transferurilor.

Internaționalul Alexandru Mitriță, jucător care a mai evoluat în perioada 2017-2018 pentru olteni, s-a întors în Bănie după ce și-a reziliat contractul cu americanii de la New York City, care în ultimul sezon l-au împrumutat la Al-Raed, echipa antrenată de Marius Șumudică.

„Da, am semnat cu Craiova. Am semnat un contract valabil pe trei ani și sunt foarte bucuros. Știți foarte bine ce înseamnă pentru mine această echipă, acest oraș, familia și sunt foarte bucuros că am făcut această alegere.

Alegerea aș fi făcut-o de anul trecut. Am fost foarte aproape să vin de anul trecut, nu s-a putut, dar anul ăsta am zis că nu voi mai rata ocazia.

Nu este niciun pas înapoi. Sezonul ăsta tragem tare să nu mai facem greșeala din acest an, să nu ne calificăm în Europa, și cu siguranță vom avea rezultate foarte bune. Cu siguranță.

Am venit să câștig campionatul. Această echipă merită, acest oraș merită să se bată la un campionat, să câștige iarăși un trofeu și m-aș bucura tare mult să pun piciorul la acest lucru” – a declarat Alexandru Mitriță, la revenirea în România, conform DigiSport.

Vândut de Universitatea Craiova la New York City pentru 8 milioane de euro în 2019, Mitriță a mai evoluat în carieră pentru Viitorul Constanța, Pescara, Al-Ahli, PAOK Salonic și Al-Raed. Momentan este cotat de Transfermarkt la 3 milioane de euro.