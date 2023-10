SNOOKER Vineri, 13 Octombrie 2023, 21:24

0

Ronnie O'Sullivan nu traversează cea mai bună perioadă a carierei. Acesta a fost învins categoric de Lyu Haotian în sferturile Openului de snooker de la Wuhan, scor 5-1 și a avut un discurs ciudat după această dispută.

Ronnie O'Sullivan Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Ronnie O'Sullivan - „Pentru mine, nu a mai rămas nimic de atins în snooker”

După ce săptămâna trecută a pierdut în fața lui Zhang Anda la English Open, Ronnie O'Sullivan a fost învins fără drept de apel de chinezul Lyu Haotian, care l-a eliminat în sferturi la Wuhan.

De șapte ori campion mondial, cel supranumit „The Rocket” dezvăluia acum ceva timp că va juca snooker până va muri, dar acesta și-a schimbat discursul după eliminarea de la Openul de la Wuhan.

„Prima dată când am ajuns numărul 1 în lume nu mi-a venit să cred. Când te menții pentru câțiva ani, nu mai ești impresionat de victorii, de Campionatul Mondial sau de a deveni numărul 1 în lume.

Când eram mai tânăr îmi doream toate astea. Când le obții, te obișnuiești și totul ți se pare normal. Chiar e o rușine, pentru că pierzi acea foame și dorință.

Pentru mine, nu a mai rămas nimic de atins în snooker. Îmi doresc să fi fost ceva pentru care să mai lupt. Am obținut mai mult decât mi-aș fi imaginat vreodată și mai mult decât orice alt jucător de pe planetă.

Lyu a jucat foarte bine. Nu ratează prea mult, are lovituri de buzunar bune, joacă bine la siguranță și a reușit să trimită în buzunar câteva bile, sub presiune. Merită locul pe care l-a obținut. Puteam să joc ceva mai bine, dar nu cred că am făcut multe greșeli.” - a spus acesta, potrivit Eurosport.