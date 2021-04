CM Snooker: Unul dintre favoriți, eliminat dramatic în frame decisiv

Ziua de marți de la Campionatul Mondial de Snooker a adus un duel thriller între Ding Junhui și Stuart Bingham. A fost nevoie de frame decisiv pentru ca englezul să facă pasul spre optimile de la Crucible.







Stuart și Ding au fost de "nedespărțit" de-a lungul partidei lor de la CM de Snooker. Cel mai mare avantaj de pe tabelă a fost de două jocuri (2-0 și 3-1 pentru englez, respectiv 7-5 pentru asiatic), în rest totul fiind la limită.







Cireașa de pe tort a fost disputarea unui frame decisiv, calificarea fiind decisă în jocul cu numărul 19.







Bingham (locul 18 mondial) a avut câștig de cauză în fața unui Ding (9 mondial) care a părut ușor depășit de presiunea momentului, iar calificarea în turul al doilea a venit ca o mare ușurare mentală. Stuart se va duela cu Jamie Jones în optimi.







Stuart Bingham has edged Ding Junhui at the Crucible!



A brilliant 70 settled it.



Ball Run will face Jamie Jones in round two of the @Betfred World Championship #ilovesnooker pic.twitter.com/NmbvOtJJ8C — World Snooker Tour (@WeAreWST) April 20, 2021 A mai fost miercuri un duel care a avut nevoie de frame decisiv: Jack Lisowski a trecut cu 10-9 de Ali Carter.

Rezultatele zilei de la CM de Snooker:



Jack Lisowski vs Ali Carter 10-9

Mark Allen vs Lyu Haotian 10-2

Stuart Bingham vs Junhui Ding 10-9.





Vor avea loc miercuri:





Stuart Murphy vs Mark Davis

Mark Williams vs Sam Craigie

Mark Selby vs Kurt Maflin

Judd Trump vs Liam Highfield 7-2

Barry Hawkins vs Matthew Selt 6-3







Meciuri din optimi care se cunosc deja:



Ronnie O'Sullivan (2) vs Anthony McGill (16)

Stuart Bingham (18) vs Jones Jam (69)

Neil Robertson (3) vs Jack Lisowski (14)