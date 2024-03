Joacă responsabil! Marți, 26 Martie 2024, 14:42

playresponsibly.ro

0

Decizia de revocare a licenței atrage pentru operatorii de sloturi nu doar oprirea activității. Societatea lovită încasează și alte castane: i se va imputa și plata unor sume „din viitor”.

Joacă responsabil! Foto: playresponsibly.ro

Este vorba despre taxele per aparat până la ultima lor zi de autorizare. Autorizarea de funcționare se acordă pentru fiecare aparat și are o durată de un an.

Citește mai mult pe playresponsibly.ro

Articol susținut de playresponsibly.ro