Universitatea Craiova - CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 6-a a play-off-ului din campionatul României, este programat, joi, 25 aprilie, de la ora 21:45, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Universitatea Craiova, pe val după schimbarea de antrenor, şi CFR Cluj, aflată în cădere liberă, se confruntă pentru un loc de Conference League, în ultima partidă a etapei a 6-a a play-off-ului din SuperLiga.

Universitatea Craiova are 34 de puncte şi vine după trei victorii şi două înfrângeri înregistrate în cele cinci meciuri disputate în play-off, iar în etapa precedentă s-a impus pe terenul celor de la Sepsi, scor 3-1.

În această perioadă, Universitatea Craiova a fost eliminată în sferturile de finală din Cupa României de Oţelul Galaţi, scor 0-1 pe teren propriu după prelungiri.

Oltenii, antrenaţi acum de Costel Gâlcă, instalat în locul lui Ivaylo Petev, au câştigat şi au pierdut câte o dată în meciurile disputate acasă în acest play-off, 2-1 cu Rapid şi 1-2 cu Farul (în sezonul regulat au bifat şapte succese, cinci remize şi trei eşecuri pe teren propriu), iar golgheterul echipei este Alexandru Mitriţă, cu 13 reuşite în SuperLiga.

„Ce pot să promit pe temen scurt este să avem rezultate, să terminăm pe locul 2, să muncim mult, echipa să aibă atitudine bună în teren. Prioritatea este să scoatem maximum din fiecare meci”, a declarat Costel Gâlcă.

CFR Cluj ocupă locul 4, cu 32 de puncte, şi a înregistrat o victorie, un rezultat de egalitate şi trei înfrângeri în cele cinci partide jucate în acest play-off, iar în runda precedentă a pierdut în deplasare, în faţa celor de la Farul, scor 1-5.

În acest interval, CFR Cluj a fost eliminată în sferturile de finală din Cupa României de Corvinul, echipă din Liga 2, scor 0-4 la Hunedoara, eşec în urma căruia Adrian Mutu a demisionat.

Ardelenii, conduşi de cuplul Francisc Dican - Ovidiu Hoban, au o victorie (4-1 cu Rapid), un egal (1-1 cu Sepsi) şi o înfrângere (1-5 cu Farul) în cele trei meciuri disputate în deplasare în play-off (în sezonul regulat au bifat cinci succese, patru remize şi şase eşecuri pe terenuri străine), iar cel mai bun marcator al echipei în campionat este Philip Otele, cu 14 goluri.

„Jocul de la Craiova ar cam fi ultimul în care am putea să scoatem puncte pentru a mai putea spera la podium. Practic, se joacă locul 2 în SuperLiga. În cazul unei victorii, Craiova se va distanţa la cinci puncte de noi şi atunci ar fi foarte dificil să o mai ajungem, plus că are şi avantajul rezultatelor directe”, a spus Francisc Dican.

În cele trei meciuri directe din această ediţie de campionat, Universitatea Craiova este neînvinsă în faţa lui CFR Cluj: în sezonul regulat, cele două echipe au remizat în Gruia, în tur, scor 1-1 (Yeboah 39 / Al. Creţu 10), pentru ca, în retur, oltenii să se impună în Bănie cu 1-0 (Koljic 90); în play-off a fost CFR Cluj - Universitatea Craiova 1-2 (M. Ilie 66 / Baiaram 38, Mitriţă 51).

