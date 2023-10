Pariuri - Powered by Superbet Marți, 10 Octombrie 2023, 08:07

Crewe Alexandra - Wrexham, meci contând pentru etapa a 2-a a Grupei B - Nord din Trofeul Ligii, este programat, marţi, 10 octombrie, de la ora 21:30, pe Gresty Road.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Crewe Alexandra şi Wrexham, două echipe din League Two, se întâlnesc într-unul dintre cele mai echilibrate meciuri din această fază a EFL Trophy, la nici două săptămâni după ce s-au confruntat în campionat.

EFL Trophy este o competiţie la care participă echipele din League One (liga a treia a Angliei) şi League Two (liga a patra a Angliei), plus cele mai bune 16 academii ale grupărilor din Premier League şi Championship (under 21); după un play-off se formează 16 grupe pe criterii geografice, iar primele două clasate se califică pentru fazele eliminatorii, finala fiind programată la Londra, pe Wembley.

Crewe Alexandra, echipă înfiinţată în 1877, este pe locul 6 în League Two, cu 20 de puncte după 12 etape (primele trei clasate promovează direct în League One, în timp ce echipele de pe locurile 4-7 intră într-un play-off eliminatoriu pentru încă un loc promovabil), iar în cea mai recentă etapă de campionat a pierdut pe terenul lui Salford City, scor 2-4 (a marcat cel puţin două goluri în fiecare din ultimele cinci partide disputate).

În prima etapă a Grupei B - Nord din EFL Trophy, Crewe Alexandra, echipă antrenată de Lee Bell, un fost fotbalist englez de ligi inferioare, a pierdut în deplasare, 0-1 cu Port Vale (locul 9 în League One).

Wrexham, echipă înfiinţată în 1864, ocupă locul 7 în League Two, unde a promovat în această vară după ce a câştigat National League, iar în ultimul meci disputat în campionat s-a impus pe terenul lui Crawley Town, scor 1-0.

În prima etapă a Grupei B - Nord din EFL Trophy, Wrexham, echipă antrenată de Phil Parkinson, unul dintre cei mai de succes tehnicieni din ligile inferioare ale Angliei, a câştigat acasă, scor 1-0 cu Newcastle United U21.

Wrexham este o echipă din Ţara Galilor, care evoluază pe cel mai vechi stadion din lume, Racecourse Ground, devenită celebră la nivel planetar după ce a fost cumpărată în noiembrie 2020 de actorii Ryan Reynolds şi Rob McElhenney, care au lansat şi un serial de succes, „Welcome to Wrexham”, difuzat de mai multe platforme de streaming.

Cele două echipe s-au întâlnit ultima oară pe 30 septembrie 2023, în campionat, când Crewe Alexandra a scos o remiză pe terenul celor de la Wrexham, scor 3-3.

