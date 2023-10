Pariuri - Powered by Superbet Sâmbătă, 07 Octombrie 2023, 08:35

Botoşani - FCSB, meci contând pentru etapa a 12-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 7 octombrie, de la ora 21:30, pe Stadionul Municipal, şi va fi transmisă în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Botoşani şi FCSB, „lanterna” roşie” şi, respectiv, liderul la zi al clasamentului, se întâlnesc în cea mai dezechilibrată partidă a etapei a 12-a din SuperLiga.

Botoşani este pe locul 16, ultimul, cu doar şase puncte, şi este singura echipă fără victorie în această ediţie de campionat, cu şase remize şi cinci înfrângeri, iar în etapa precedentă a pierdut în deplasare cu Universitatea Craiova, scor 1-5.

Echipa antrenată de Dan Alexa, înlocuitorul lui Marius Croitoru, a pierdut şi primul meci din Grupa B a Cupei României 1-3 acasă cu Rapid, competiţie în care a înregistrat singurul succes oficial în acest sezon, 2-0 pe terenul celor de la Mioveni în play-off.

În cele cinci meciuri din campionat disputate pe teren propriu în acest sezon, Botoşani a bifat patru rezultate de egalitate şi un eşec, iar Eduard Florescu este cel mai bun marcator al echipei, cu patru goluri în SuperLiga.

FCSB este pe locul 1, cu 26 de puncte, şi are o serie de şase meciuri fără înfrângere, cinci în campionat (trei victorii şi două remize) şi unul în Cupa României (câştigat), dar merge în Moldova după egalul de pe teren propriu cu U Cluj, din etapa precedentă, scor 2-2.

În Grupa C din Cupa României, FCSB s-a impus în primul meci, scor 2-0 pe terenul celor de la FC Bihor, echipă care activează în Liga 3.

FCSB a înregistrat patru victorii, o remiză şi o înfrângere în cele şase meciuri jucate în acest sezon din SuperLiga în deplasare, iar golgheterul echipei este Darius Olaru, cu şase reuşite în campionat.

„Mergem la nenea Iftime să îl batem! E pe ultimul loc, dar nu am ce să îi fac. Avem nevoie de toate cele trei puncte. Nu trebuie să mai facem paşi greşiţi. Şi aşa am pierdut două puncte cu U Cluj. Iar punctele le-am pierdut pe mâna noastră. Am ratat multe ocazii, iar dacă te joci cu ocaziile, plăteşti”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

În cele două meciuri disputate în sezonul regulat al campionatului trecut, FCSB s-a impus de fiecare dată în faţa lui Botoşani, 3-2 în tur, în deplasare, şi 1-0 în retur, pe teren propriu (bucureştenii au câştigat şi partida din grupa B a Cupei României, în deplasare, cu 2-0).

