Chiajna - Steaua, meci contând pentru etapa a 6-a din liga a doua a României, este programat, joi, 14 septembrie, de la ora 20:30, pe Stadionul Concordia, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 şi Prima Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Chiajna şi Steaua, două echipe care şi-au propus accesul în play-off, dar care au ratat startul de campionat, deschid etapa a 6-a din Liga 2 cu un meci care vine cu provocări uriaşe pentru pariori.

Chiajna este pe locul 8, cu şapte puncte acumulate după primele cinci partide, şi o aşteaptă pe Steaua după remiza obţinută în etapa precedentă pe terenul celor de la Corvinul, scor 2-2.

Echipa antrenată de Erik Lincar vine însă după trei meciuri fără victorie, inclusiv unul disputat în faza eliminatorie din Cupa României, pierdut în deplasare, scor 0-1 cu Alexandria.

Chiajna, care în sezonul trecut a terminat pe locul 2 în grupa sa din play-out, s-a întărit serios pentru această ediţie de campionat, în care şi-a propus revenirea în SuperLiga, astfel că a adus jucători cu mare experienţă, precum Gabriel Tamaş, Adrian Popa, Adrian Bălan, Romario Pires, Cătălin Hlistei, Florin Achimn şi Paul Pîrvulescu.

„Eu sunt un tip foarte realist și am venit la Chiajna să promovez. Am frustrările mele şi mai ales când nu reușesc să câştig nu am nici o problemă să fac pasul în spate”, a declarat antrenorul ilfovenilor, Erik Lincar.

Steaua ocupă locul 9, cu şase puncte din cinci partide, iar în etapa precedentă a pierdut în deplasare, scor 2-3 cu liderul Şelimbăr.

La rândul lor, şi roş-albaştrii au jucat în faza eliminatorie din Cupa României, reuşind să se califice în grupele competiţiei după ce s-au impus pe terenul celor de la Unirea Dej cu 1-0.

Deşi echipa Armatei nu are drept de promovare, antrenorul Daniel Opriţa susţine că obiectivul este accederea în SuperLiga: „E un moment greu pentru toate echipele care au schimbat mulţi jucători.

Au probleme în acest moment. Sunt şi echipele care sunt favorite la promovare, care au aceleaşi probleme. Eu sunt sigur că vom regla lucrurile astea şi vom prinde play-off-ul şi ne vom bate din nou la promovare”.

Cele două echipe s-au confruntat ultima oară în sezonul regulat al ediţiei 2022-2023 din Liga 2, când Steaua s-a impus cu 1-0 la Chiajna.

Superbet oferă cota 1,67 pentru pronosticul X2: rezultat de egalitate sau victorie pentru oaspeţi în meciul Chiajna - Steaua.

Chiajna - Steaua

X2

Cotă

1,67





* cotă valabilă la ora publicării acestui articol