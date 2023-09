Pariuri - Powered by Superbet Sâmbătă, 09 Septembrie 2023, 08:10

România - Israel, meci contând pentru Grupa I a preliminariilor pentru Campionatul European din Germania, este programat, sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Prima TV.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

România, neînvinsă în această grupă, pleacă favorită şi se poate apropia de calificarea la turneul final în cazul unei victorii cu Israel, care vine însă în Capitală după două victorii consecutive.

Elveţia este liderul Grupei I, cu 10 puncte, urmată de România, cu opt puncte, Israel, cu şapte puncte, Belarus şi Kosovo, cu câte trei puncte, şi Andorra, cu un punct, fiecare echipă naţională disputând câte patru meciuri (primele două clasate se califică la Euro 2024).

România s-a impus de fiecare dată în prima „dublă” din actualele preliminarii, 2-0 cu Andorra (d) şi 2-1 cu Belarus (a), apoi au urmat două remize, în a doua „dublă”, ambele în deplasare, 0-0 cu Kosovo şi 2-2 cu Elveţia.

„Tricolorii” vor fi aproape calificaţi la Euro 2024 dacă vor câştiga cele două meciuri de pe Arena Naţională din actuala „dublă”, cu Israel (sâmbătă, 9 septembrie) şi Kosovo (marţi, 12 septembrie).

Edi Iordănescu a fost păstrat la echipa naţională după dezastrul din Liga Naţiunilor 2022-2023, când România a retrogradat în Liga C, iar acum are o şansă mare de a califica echipa naţională al primul turneu final după Euro 2016.

„Vom încerca să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut, dar nu vom subestima Israel, are mulţi jucători cu meciuri în cupele europene. Suntem departe de calificare, vom avea în faţă momente dificile în acest meci, astfel că suporterii vor fi extrem de importanţi pentru noi. Suntem în faţa unui moment important, dar suntem departe de obiectiv. E un joc cheie, dar nu decisiv”, a declarat Edi Iordănescu.

Israel a început slab grupa, 1-1 acasă cu Kosovo şi 0-3 în deplasare cu Elveţia, dar apoi şi-a revenit şi s-a apropiat la un singur punct de România, după 2-1 cu Belarus (d) şi 2-1 cu Andorra (a).

Selecţionerul Alon Hazan are la dispoziție câţiva fotbalişti de la cluburi importante din Europa, precum Daniel Peretz (Bayern Munchen), Manor Solomon (Tottenham), Oskar Gloukh (Red Bull Salzburg) şi Liel Abada (Celtic Glasgow), dar cei mai buni jucători ai momentului, Eran Zahavi (36 de ani, 33 de goluri în 70 de selecţii) şi extrema Omer Atzili (30 de ani), au renunțat la echipa naţională.

„Nu e un joc decisiv, dar fiecare meci are importanţa lui. România are o echipă bună, cu jucători de foarte multă calitate. Nu m-au surprins rezultatele României. Am ştiut de la început că România, Israel şi Kosovo se vor lupta pentru locul 2”, a declarat Alon Hazan.

România şi Israel s-au întâlnit ultima oară în 2022, într-un meci amical disputat în „Țara Sfântă” şi încheiat la egalitate, scor 2-2.

Echipele probabile

România: H. Moldovan - Cr. Manea, Burcă, Drăguşin, Bancu - Stanciu, R. Marin, Olaru - Moruțan, Alibec, Val. Mihăilă.

Israel: Glazer - Dasa, Yehezkel, Goldberg, Revivo - Safouri, Lavi, Gloukh - Solomon, Weissman, Abada.

