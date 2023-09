Pariuri - Powered by Superbet Joi, 07 Septembrie 2023, 09:40

​Serbia - Ungaria, meci contând pentru Grupa G a preliminariilor pentru Campionatul European din Germania, este programat, joi, 7 septembrie, de la ora 21:45, pe Marakana din Belgrad, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 3 şi Prima Sport 2.

Serbia şi Ungaria, primele două clasate şi mari favorite la calificare, se întâlnesc în derby-ul grupei, „dubla” dintre ele urmând să stabilească, foarte probabile, ordinea primelor două locuri.

În Grupa G, în afară de Serbia şi Ungaria, care au câte şapte puncte din câte trei meciuri, Muntenegru are patru puncte (trei meciuri), Bulgaria are două puncte (patru meciuri), iar Lituania are un punct (trei meciuri), în condiţiile în care primele două clasate se califică direct la Euro 2024.

Serbia are şapte puncte după trei meciuri, 2-0 cu Lituania (a), 2-0 cu Muntenegru (d) şi 1-1 cu Bulgaria (d), iar echipa lui Dragan Stojkovic nu a mai fost învinsă după Campionatul Mondial din Qatar, unde a fost eliminată încă din faza grupelor (pe teren propriu a pierdut ultima dată cu Norvegia, scor 0-1, pe 2 iunie 2022).

Serbia a câştigat grupa din Liga B a Ligii Naţiunilor 2022-2023, în care a învins de două ori Suedia (1-0 în deplasare şi 4-1 acasă) şi o dată Norvegia (2-0 în deplasare), şi are şi varianta de rezervă a play-off-ului pentru calificarea la Euro 2024.

Ungaria are tot şapte puncte acumulate în trei meciuri, 3-0 cu Bulgaria (a), 0-0 cu Muntenegru (d) şi 2-0 cu Lituania (a), şi este foarte aproape la al doilea turneu final european consecutiv, după Euro 2020.

Naţionala pregătită de italianul Marco Rossi vine după o campanie excelentă în Liga Naţiunilor 2022-2023, acolo unde, în Liga A, a învins de două ori Anglia, 1-0 acasă şi 4-0 în deplasare, şi a scos patru puncte cu Germania, 1-1 acasă şi 1-0 în deplasare (de altfel, Ungaria nu a suferit decât două înfrângeri în deplasare din 19 noiembrie 2019).

De menţionat că meciul de la Belgrad se va juca doar cu copii în tribune, din cauza unei suspendări recente primite de federaţia de la Belgrad.

Cele două echipe s-au confruntat oficial ultima oară în Liga Naţiunilor 2020-2021, când Ungaria s-a impus în deplasare cu 1-0, în tur, pentru ca, în retur, să remizeze în Serbia, scor 1-1.

Echipele probabile

Serbia: V. Milinkovic-Savic - Milenkovic, Gudelj, Pavlovic - Zivkovic, Lukic, Maksimovic, Kostic - Tadic, S .Milinkovic-Savic - Vlahovic.

Ungaria: Dibusz - Botka, Orban, Szalai - Sallai, Nagy, Styles, Kerkez - Gazdag, Szoboszlai - Varga.

