FOTBAL Miercuri, 03 Aprilie 2024, 20:57

Dănuț Lupu a fost eliberat după aproximativ șase luni petrecute după gratii. La ieșirea din penitenciarul Rahova, fostul fotbalist s-a arătat deranjat de numărul mare de jurnaliști care îl așteptau, a acuzat o jurnalistă că-l „hărțuiești” prin întrebările sale, apoi a atins-o la nivelul feței și i-a transmis „că e drăguță”.

Dănuț Lupu, la ieșirea de la penitenciarul Rahova Foto: Vlad Nedelea și Iosif Popescu / HotNews.ro

„Am făcut o greșeală, am plătit-o, regret ceea ce am făcut. Mă duc acasă, am o familie, am ce să fac”, au fost primele declarații făcute de Dănuț Lupu după eliberare.

Condamnat pentru conducerea în mod repetat fără permis, Lupu a insistat că va face tot ce e posibil să-l recapete și va conduce în continuare și a insistat că el nu a încălcat regulile de circulație.

„O să fac tot ceea ce este posibil să redobândesc carnetul de conducere. Când îl voi lua, voi conduce iar. Eu nu vă înțeleg. Eu n-am făcut niciun accident, nu m-a prins drogat”, a continuat Lupu.

Jurnaliștii i-au atras atenția că, totuși, a încălcat legea prin faptul că a condus fără drept și l-au întrebat pentru cine consideră el că sunt făcute legile. „Doar pentru unii”, a replicat fostul mijlocaș al echipei naționale.

Ulterior, a încercat să plece și s-a declarat deranjat de o jurnalistă care continua să-i pună întrebări. „Dumneata acum mă hărțuiești. Dacă eu nu vreau să vorbesc și tu îmi bagi microfonul în gură, ce înseamnă asta?”. Apoi a atins-o pe aceasta la nivelul feței și i-a transmis: „Sărut mâna, ești drăguță!”

Eliberat după 6 luni după gratii

Dănuț Lupu a primit aprobarea pentru eliberare condiționată după șase luni după gratii. El a fost condamnat la șapte luni de închisoare pentru că a condus fără să aibă permis valabil.

Acesta a fost aproape de libertate în luna martie, însă procurorii de la Parchet au făcut apel, iar la rândul său, Lupu a făcut recurs.

„În dosarul penal 5591/302/2024 condamnatul Lupu Dănuț. Respinge contestația formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București împotriva sentinței penale nr. 651/07.03.2024 a Judecătoriei Sectorului 5 București de eliberare Condiționată.” - se arată în decizia instanței.