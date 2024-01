FOTBAL Marți, 09 Ianuarie 2024, 09:11

1

​Ajuns la 78 de ani, Mircea Lucescu nu duce lipsă de oferte, antrenorul român vorbind despre echipele care l-au dorit în plin sezon competițional.

Mircea Lucescu Foto: Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mircea Lucescu a avut oferte de la Beșiktaș și Lyon

Mircea Lucescu a plecat de la Dinamo Kiev la începutul lunii noiembrie a lui 2023, iar de la acel moment s-a vorbit mult despre o revenire în fotbal.

Într-un interviu pentru iAMSport, Il Luce a precizat numele echipelor care l-au dorit cu adevărat în mijlocul sezonului competițional: vorbim despre Beșiktaș și Olympique Lyon.

Ambele formații au probleme în această stagiune, evoluțiile fiind departe de așteptările fanilor.

Mircea Lucescu a vorbit clar și despre motivul pentru care a refuzat ambele propuneri: după episodul Inter Milano, grupare pe care în 1999 a preluat-o în timpul sezonului, nu vrea să mai pregătească vreo echipă care are lotul făcut de un alt antrenor.

„Sâmbătă m-am întâlnit cu ei (n.r. cu oficialii de la Beșiktaș), cu directorul general, am vorbit aproximativ cinci ore. Le-am spus ce greșeli s-au făcut la echipă, le-am oferit câteva sfaturi din experiența mea.

Am avut o perioadă foarte bună la Beșiktaș (n.r. a pregătit echipa între 2002 și 2004), am câștigat titlul. Am fost campioni în anul centenarului. Nici Galatasaray, nici Fenerbahce nu au reușit asta.

Mi-am expus foarte clar ideile. Nu preiau echipa în mijlocul campionatului. Dar, dacă se pune problema de a începe competiția, anul viitor, ca antrenor al echipei, sunt de acord. Propunerea lor a fost să conduc Beșiktaș șase luni, iar, ulterior, dacă vreau și ne înțelegem, să continuăm.

Formația nu mai are nicio șansă să lupte pentru titlu, iar eu am fost obișnuit să antrenez echipe care se băteau pentru campionat. Am nevoie de timp pentru a reconstrui ceea ce a fost distrus. Deci, exclus acum, dar, dacă este de la vară, iau în considerare propunerea” - Mircea Lucescu, pentru sursa citată.

Mircea Lucescu și prezentul departe de fotbal: „Așa de bine mă simt cu nepoții”

În continuarea dialogului, Mircea Lucescu a vorbit despre prezentul dominat de prezența nepoților și a strănepoților, cei în preajma cărora se simte atât de bine.

În plus, tehnicianul a mai adus în discuție și cea de-a doua ofertă pe care a refuzat-o, cea de la Olympique Lyon.

„Așa de bine mă simt acum cu nepoții, strănepoții. Da, am refuzat-o și pe aceea (n.r. oferta de la Lyon). Au fost discuții și acolo, dar nu am dorit din același motiv. Cine își asumă riscul de a prelua o echipă în mijlocul campionatului?

Lucrezi cu jucători pe care nu-i cunoști, nu ai contribuit nici la formarea, nici la aducerea, nici la pregătirea lor. E complicat. De asta nici aici, acasă, nu mă gândesc să preiau vreo echipă”, a conchis Mircea Lucescu pentru iAMSport.

De știut:

Olympique Lyon se află pe locul 15 în Ligue 1, primul deasupra liniei, cu 16 puncte acumulate. Toulouse, prima echipă aflată pe loc retrogradabil, are 14 puncte.

De cealaltă parte, Beșiktaș are 29 de puncte și se găsește pe locul 6 în Super Lig. Liderul Fenerbahce are 47 de puncte.

Mircea Lucescu este al treilea în topul celor mai titrați antrenori din istoria fotbalului. „Il Luce” a câștigat 35 de trofee în cariera sa și este depășit doar de Pep Guardiola (36) și de legendarul Sir Alex Ferguson (50).

În cariera sa, Mircea Lucescu a antrenat la Corvinul Hunedoara, naționala României, Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk, Zenit St. Petersburg, naționala Turciei și Dinamo Kiev.