Everton nu are parte de un sezon prea bun în Premier League, iar formația din Liverpool a primit vineri o penalizare de 10 puncte (un record) din partea oficialilor celui mai puternic campionat de fotbal al lumii.

Echipa antrenată de Sean Dyche a fost sancționată pentru nerespectarea regulamentului de profitabilitate și sustenabilitate (PSR) impus de campionatul britanic.

„O comisie independentă a impus o deducere imediată de 10 puncte pentru Everton, ca urmare a încălcării regulilor de profitabilitate și sustenabilitate din Premier League.

Premier League a formulat o plângere împotriva clubului și a înaintat cazul unei comisii independente, la începutul anului.

De-a lungul anchetei, clubul a recunoscut că a încălcat regulamentul la finalul sezonului 2021/2022, dar amploarea încălcării este în curs de a fi determinată.

În urma unei audieri care a durat cinci zile, comisia a stabilit că calculul PSR al celor de la Everton pentru perioada de mai sus a dus la o pierdere de 124,5 milioane de lire sterline, ceea ce depășește pragul permis (105 milioane).

Comisia a concluzionat că ar trebui impusă o sancțiune sportivă sub forma unei deduceri de 10 puncte, iar aceasta are efect imediat”, se arată în comunicatul Premier League.

